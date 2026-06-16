CHP’de Kılıçdaroğlu tasfiye için toplanıyor Özel 900 imzayla geliyor
CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları yeni bir krize dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00’te MYK’yı toplarken; il başkanlıklarında görevden alma, yeni ihraç dosyaları, grup başkanvekilliği krizi ve Özgür Özel cephesinin 900 imzalı kurultay hamlesi masaya yatırılacak. Genel merkezden ise “900 değil, 1900 imza da olsa tedbir kararı varken kurultay olmaz” çıkışı geldi.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te MYK toplantısı yapacak, toplantıda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı il başkanları hakkında görevden alma ve disiplin süreci ele alınacak.
- Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için yaklaşık 900 delege imzasını çarşamba günü genel merkeze teslim edecek.
- Kılıçdaroğlu cephesi mutlak butlan gerekçesiyle 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini savunuyor.
- CHP'de daha önce 9 milletvekili ve 2 belediye başkanının ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından sürecin il başkanlarına doğru genişleyebileceği belirtiliyor.
- Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine yeni atamalar yapması ve Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvuru yapılabileceği iddia ediliyor.
CHP'de sular durulmuyor. "Mutlak butlan" tartışmalarının gölgesinde parti içi hesaplaşma her geçen gün derinleşirken, gözler yarın yapılacak kritik MYK toplantısına çevrildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.00'te kurmaylarıyla bir araya geleceği toplantıda, partideki disiplin süreci ve olağanüstü kurultay restleşmesinin ele alınması bekleniyor.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, göreve döndüğü tarihten bu yana MYK üyeleriyle 5. kez toplantı yapacak.
MYK'DA KRİTİK DOSYA: İL BAŞKANLARI
Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin il başkanlıkları olması bekleniyor.
Genel merkezle uyumlu çalışmadığı öne sürülen bazı il başkanları hakkında görevden alma ve disiplin sürecinin işletilebileceği belirtiliyor.
Parti kulislerinde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıkları için değişim hazırlığı yapıldığı konuşuluyor. Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlıklarının da gündemde olduğu öne sürülüyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TASFİYE İDDİASI
CHP'de en dikkat çeken başlık ise üç büyükşehirde yaşanabilecek değişim. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine yeni isimlerin atanabileceği iddia ediliyor. Bu adımın, genel merkezin parti örgütleri üzerindeki kontrolü yeniden sağlamaya dönük en kritik hamlelerinden biri olacağı değerlendiriliyor.
YENİ İHRAÇLAR MASADA
CHP'de daha önce 9 milletvekili ve 2 belediye başkanının ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi parti içindeki dengeleri sarsmıştı. Yarınki MYK toplantısında bu sürecin il başkanlıklarına doğru genişleyebileceği ifade ediliyor.
Bazı il başkanları hakkında disiplin dosyalarının gündeme gelebileceği, görevden alma ve yeni atama seçeneklerinin değerlendirileceği belirtiliyor.
ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDEN 900 İMZA HAMLESİ
Genel merkezde kritik toplantı hazırlığı yapılırken, Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için düğmeye bastı. Özel'e yakın kanadın yaklaşık 900 delege imzasını çarşamba günü genel merkeze teslim edeceği öğrenildi. İmzaların 74 il başkanı ile kalan 7 ildeki delegeler üzerinden CHP Genel Merkezi'ne ulaştırılacağı ifade ediliyor.
Parti tüzüğüne göre yeterli imzanın sunulması halinde genel merkezin 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.
GENEL MERKEZDEN SERT REST: 1900 İMZA DA OLSA OLMAZ
Kılıçdaroğlu cephesi ise olağanüstü kurultay hamlesine karşı sert bir tutum aldı. Genel merkez kaynaklarının, "900 değil, 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemez" görüşünü savunduğu aktarıldı.
MUTLAK BUTLAN GEREKÇESİ
Kılıçdaroğlu kanadının olağanüstü kurultay kapısını kapatırken "delegelerin iradesinin sakatlandığı" görüşünü öne sürdüğü belirtiliyor.
Genel merkez kaynakları, mevcut şartlarda yapılacak bir kurultayın partiyi yeni bir "mutlak butlan" riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunuyor.
Bu nedenle olağanüstü kurultay talebine karşı hukuki sürecin işletileceği ifade ediliyor.
KURULTAY REDDEDİLİRSE YARGI YOLU AÇILACAK
Özgür Özel cephesinin ise kurultay talebinin tedbir kararı gerekçe gösterilerek reddedilmesi ihtimaline karşı B planı hazırladığı belirtiliyor. Bu senaryoda muhaliflerin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kurultay sürecinin işletilmesi için "çağrı heyeti" atanmasını isteyeceği ifade ediliyor. Mahkemenin böyle bir başvuruyu 15 gün içinde karara bağlaması bekleniyor.
OLAĞAN KURULTAY İÇİN 6 AYLIK TAKVİM
MYK toplantısında olağan kurultay sürecinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay sürecini yönetecek komisyon üyelerini belirleyebileceği öne sürülüyor. Ancak olağan kurultay takviminin hemen başlaması beklenmiyor. Yargıtay sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak takvim için en az 6 aylık bir süreden söz ediliyor.
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDE YENİ KRİZ
CHP'de bir diğer gerilim başlığı ise grup yönetimi oldu. Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine yeni grup başkanvekilleri atamayı planladığı iddia edildi.
Özgür Özel cephesinin bu adıma "tüzüğe aykırı" diyerek itiraz ettiği belirtilirken, genel merkez kaynakları ise Kılıçdaroğlu'nun atama yetkisi bulunduğunu savunuyor.
Aynı kaynaklar, mevcut grup başkanvekillerinin görev sürelerinin uzatmayla devam ettiğini belirtiyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU İÇİN MECLİS HAMLESİ
Parti içindeki savaşın bir başka cephesinin ise Özgür Özel'in Grup Başkanlığı koltuğu olduğu ifade ediliyor. Genel merkez kaynaklarının, Özel'in grup başkanlığı seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasını gündeme taşıdığı aktarılıyor.
Toplantı gündeminin milletvekillerine 3 gün önceden duyurulması şartının yerine getirilmediği savunulurken, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
CHP'DE KADER TOPLANTISI
CHP'de "mutlak butlan" tartışmasıyla başlayan süreç, il başkanlıkları, ihraç dosyaları, olağanüstü kurultay, grup başkanvekilliği ve Meclis başvurusu başlıklarıyla çok cepheli bir krize dönüştü.
Yarın saat 13.00'te yapılacak MYK toplantısı, parti içindeki güç mücadelesinin seyrini belirleyecek en kritik dönemeçlerden biri olarak görülüyor.
Kılıçdaroğlu'nun masaya koyacağı kararlar, hem örgütlerdeki dengeleri hem de Özgür Özel cephesinin kurultay hamlesine verilecek yanıtı şekillendirecek.