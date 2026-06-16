CHP’de Kılıçdaroğlu tasfiye için toplanıyor Özel 900 imzayla geliyor

YENİ İHRAÇLAR MASADA CHP'de daha önce 9 milletvekili ve 2 belediye başkanının ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi parti içindeki dengeleri sarsmıştı. Yarınki MYK toplantısında bu sürecin il başkanlıklarına doğru genişleyebileceği ifade ediliyor. Bazı il başkanları hakkında disiplin dosyalarının gündeme gelebileceği, görevden alma ve yeni atama seçeneklerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

CHP’de hesaplaşma kapıda! Kılıçdaroğlu tasfiye masasını kuruyor, Özel 900 imzayla geliyor ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDEN 900 İMZA HAMLESİ Genel merkezde kritik toplantı hazırlığı yapılırken, Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için düğmeye bastı. Özel'e yakın kanadın yaklaşık 900 delege imzasını çarşamba günü genel merkeze teslim edeceği öğrenildi. İmzaların 74 il başkanı ile kalan 7 ildeki delegeler üzerinden CHP Genel Merkezi'ne ulaştırılacağı ifade ediliyor. Parti tüzüğüne göre yeterli imzanın sunulması halinde genel merkezin 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

GENEL MERKEZDEN SERT REST: 1900 İMZA DA OLSA OLMAZ Kılıçdaroğlu cephesi ise olağanüstü kurultay hamlesine karşı sert bir tutum aldı. Genel merkez kaynaklarının, "900 değil, 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemez" görüşünü savunduğu aktarıldı. MUTLAK BUTLAN GEREKÇESİ Kılıçdaroğlu kanadının olağanüstü kurultay kapısını kapatırken "delegelerin iradesinin sakatlandığı" görüşünü öne sürdüğü belirtiliyor. Genel merkez kaynakları, mevcut şartlarda yapılacak bir kurultayın partiyi yeni bir "mutlak butlan" riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunuyor. Bu nedenle olağanüstü kurultay talebine karşı hukuki sürecin işletileceği ifade ediliyor.

KURULTAY REDDEDİLİRSE YARGI YOLU AÇILACAK Özgür Özel cephesinin ise kurultay talebinin tedbir kararı gerekçe gösterilerek reddedilmesi ihtimaline karşı B planı hazırladığı belirtiliyor. Bu senaryoda muhaliflerin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kurultay sürecinin işletilmesi için "çağrı heyeti" atanmasını isteyeceği ifade ediliyor. Mahkemenin böyle bir başvuruyu 15 gün içinde karara bağlaması bekleniyor.