DMM'den başkentteki NATO Zirvesi'nde sağlık çalışanları idari izinli iddialarına yalanlama

Emniyet, Jandarma ve güvenlik birimleri de kesintisiz olarak mesailerine devam edecek birimler arasında yer aldı.

Valilik tarafından yayımlanan NATO Zirvesi Tedbirleri genelgesinde, kamu hizmetlerinin aksamaması için alınacak önlemler sıralandı.

Ankara Valiliği, vatandaşları asılsız iddialara itibar etmemeye ve sadece resmi makamların açıklamalarını esas almaya çağırdı.

Sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi, ulaşım, lojistik, altyapı, haberleşme, itfaiye ve AFAD personeli zirve süresince görevlerine devam edecek.

Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar valilik tarafından yalanlandı.

Başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca sağlık çalışanlarının idari izinli sayılacağı yönündeki paylaşımların üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Resmi kanallardan yapılan açıklamayla, iddiaların tamamen asılsız olduğu ilan edildi.

KRİTİK BİRİMLER GÖREVİNİN BAŞINDA: KESİNTİYE İZİN YOK

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan NATO Zirvesi Tedbirleri genelgesinde, kamu hizmetlerinin aksamaması adına alınacak önlemler açıkça sıralandı. Şehrin ve zirvenin güvenliği ile işleyişi için hayati önem taşıyan hiçbir sektörde çalışmalara ara verilmeyecek. Valilik, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına izin kapsamı dışında kalan stratejik birimleri tek tek ifşa etti.