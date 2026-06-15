DMM'den başkentteki NATO Zirvesi'nde sağlık çalışanları idari izinli iddialarına yalanlama
Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, dev organizasyon öncesi sosyal medyada yayılan asılsız iddialar kirli bir bilgi kirliliğine yol açtı. Başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca sağlık çalışanlarının idari izinli sayılacağı yönündeki dedikodular üzerine Ankara Valiliği ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Resmi kanallardan yapılan açıklamayla, bu iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu ilan edildi.
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- Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca sağlık çalışanlarının idari izinli sayılacağı yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı.
- Sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi, ulaşım, lojistik, altyapı, haberleşme, itfaiye ve AFAD personeli zirve süresince görevlerine devam edecek.
- Ankara Valiliği, vatandaşları asılsız iddialara itibar etmemeye ve sadece resmi makamların açıklamalarını esas almaya çağırdı.
- Valilik tarafından yayımlanan NATO Zirvesi Tedbirleri genelgesinde, kamu hizmetlerinin aksamaması için alınacak önlemler sıralandı.
- Emniyet, Jandarma ve güvenlik birimleri de kesintisiz olarak mesailerine devam edecek birimler arasında yer aldı.
Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar valilik tarafından yalanlandı.
Başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca sağlık çalışanlarının idari izinli sayılacağı yönündeki paylaşımların üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Resmi kanallardan yapılan açıklamayla, iddiaların tamamen asılsız olduğu ilan edildi.
KRİTİK BİRİMLER GÖREVİNİN BAŞINDA: KESİNTİYE İZİN YOK
Ankara Valiliği tarafından yayımlanan NATO Zirvesi Tedbirleri genelgesinde, kamu hizmetlerinin aksamaması adına alınacak önlemler açıkça sıralandı. Şehrin ve zirvenin güvenliği ile işleyişi için hayati önem taşıyan hiçbir sektörde çalışmalara ara verilmeyecek. Valilik, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına izin kapsamı dışında kalan stratejik birimleri tek tek ifşa etti.
DMM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA'NIN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:
"Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına" dair iddialar doğru değildir.
Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri'nde de açıkça belirtildiği üzere; "Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir."
Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur.
İŞTE İZİNLİ SAYILMAYACAK KAMU PERSONELİ LİSTESİ
Devletin zirve süresince alarmda olacağını belirten resmi açıklamada, şu alanlarda faaliyet gösteren personelin kesintisiz olarak mesaisine devam edeceği aktarıldı:
- Sağlık ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri
- Emniyet,
- Jandarma ve güvenlik birimleri
- Göç, ulaşım ve lojistik yönetimi
- Altyapı, haberleşme
- İtfaiye hizmetleri
- Acil durum ve afet yönetimi (AFAD) personeli