Adliyedeki 154 milyon liralık soygunda şok detaylara ulaşıldı! Altından organize işler çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan katip Erdal Timurtaş'ın 154 milyon lira değerindeki 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalmasıyla ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. 50 adrese operasyon düzenlendi. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Vurgunun organize şekilde planlandığı, çalınan altın ve gümüşlerin kuyumcularda bozdurulup oto galeriler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Hırsızlıktan sonra bazı şüphelilerin altın-para alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan adli emanetten çıkarılan altınların market arabasıyla taşındığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha tespit edildi.

OTO GALERİSİ KURMUŞLAR

Bu isimlerin M.S., M.E. ve M.S. olduğu vurgulandı. Söz konusu üç isim, Timurtaş'tan altınları aldıktan sonra kuyumcularda bozdurarak, kendilerine lüks araçlar aldı. Soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı. Çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümü kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildi, elde edilen para aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Çete, altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp deste deste euro'ları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler. Doğubeyazıt'a kendi aşiretlerinden birçok şahsı, çaldıkları paralarla otellerde ağırlayıp konaklattılar. Tam bozduramadıkları altınların bir kısmını da Doğubeyazıt'ta bulunan "Koç Kuyumculuk" isimli kuyumcuda bozdurmaya devam ettiler.



Soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. AHaber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, spiker Cansın Helvacı'ya detayları anlattı: "Timurtaş, altınları ve gümüşleri iki arabaya teslim ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi adliye geri geliyor. Yine bir lüks araç geliyor elinde çantayla bir kadın iniyor. Burada çanta alışverişi oluyor. Sonrasında kadın tekrar arabaya biniyor. Burada organize bir yapının olduğunun altını çizelim. Erdal Timurtaş'ın yakın çevresine sosyal medya üzerinden attığı bir mesaj var, onda da şöyle diyor: 'Benim herhangi bir suçum yok, beni kullandılar, para dahi almadım, belki de ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlıktan faydalanabilirim' diye yakın bir arkadaşına mesaj gönderiyor.

AŞİRET İDDİASI

Aşiret üyesi olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araçta beklediği ve kuzeni M.E.'yle birlikte firari olduğu öğrenildi. S.'nin kız arkadaşı E.D.'in de 'para aklama' suçundan tutuklandığı, adliye dışında araçta bekleyen şüphelilerden M.S.'nin de tutuklanan isimler arasında yer aldığı bildirildi. Konvoyda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketi sahibi B.Ç. ve G.V.'nin de tutuklandığı bildirilirken, tüm hırsızlığın firari Erdal Timurtaş'ın üzerine kalmasının amaçlandığı saptandı.

Haber: Semih Kara