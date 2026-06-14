Tıp literatürüne geçen fedakarlık: Aynı hastaya 3 kez kök hücre bağışladı!
"Yılın kök hücre bağışçısı" ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden alan Zübeyir Güçlü, "Çaresizlere iyilik yapmak, birisini kurtarmak, dünyayı kurtarmak kadar değerlidir" dedi.
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- Zübeyir Güçlü, aynı hastaya üç kez kök hücre bağışında bulunarak tıp literatürüne geçti.
- Türk Kızılay Ödülleri'nde 'Kök Hücre Bağışçısı' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.
- Güçlü, kök hücre bağışının riskleri hakkında bilgi sahibi olduğunu ve tereddüt etmeden bağışçı olduğunu belirtti.
- Güçlü, toplumda kök hücre bağışına dair bilgi eksikliği ve korku olduğunu vurguladı.
- Kök hücre bağışı sürecinin detaylarını paylaşarak, bağışçıların çekinmemesi gerektiğini söyledi.
İstanbul'da yaşayan Zübeyir Güçlü, henüz ilkokul çağındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle şifa arayan annesi aklına gelince, ömrü boyunca insanlara yardım etmeye karar verdi. Kızılay'a sürekli kan bağışında lösemililer için kök hücre bağışında bulundu. Güçlü, aynı hastaya tam üç kez kök hücre bağışında bulunarak tıp literatürüne geçecek bir fedakarlığa imza attı.
Bundan dolayı Türk Kızılay Ödülleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kök Hücre Bağışçısı" ödülünü aldı. Güçlü hem kalplere dokunan hem de insanlık dersi veren hikayesini TAKVİM'e anlattı.
Güçlü, "Bir gün Kızılay'dan telefon geldi. Bir hastayla uyuştuğumu söylediler ve bağış yapmak isteyip istemediğimi sordular. Bana riskleri, prosedürleri açıklamaya çalıştıklarında 'Biliyorum, zaten bunları bilerek yıllar önce gönüllü oldum. Yeter ki hastamız iyileşsin' dedim. Ben bu ihtimalleri kendi yakınımın başına gelebilecek gibi düşünerek hiç tereddüt etmeden bağışçı olmuştum. Bağış sürecindeki en büyük destekçilerimden biri olan kız kardeşim Zahide Güçlü, TUSAŞ saldırısında şehit oldu. Rahmetli kız kardeşim bana 'Abi sana çok özeniyorum. İnsanların hayatına dokunuyorsun' diyordu" diyerek kardeşini andı.
Bundan dolayı Türk Kızılay Ödülleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kök Hücre Bağışçısı" ödülünü aldı. Güçlü hem kalplere dokunan hem de insanlık dersi veren hikayesini TAKVİM'e anlattı.
Güçlü, "Bir gün Kızılay'dan telefon geldi. Bir hastayla uyuştuğumu söylediler ve bağış yapmak isteyip istemediğimi sordular. Bana riskleri, prosedürleri açıklamaya çalıştıklarında 'Biliyorum, zaten bunları bilerek yıllar önce gönüllü oldum. Yeter ki hastamız iyileşsin' dedim. Ben bu ihtimalleri kendi yakınımın başına gelebilecek gibi düşünerek hiç tereddüt etmeden bağışçı olmuştum. Bağış sürecindeki en büyük destekçilerimden biri olan kız kardeşim Zahide Güçlü, TUSAŞ saldırısında şehit oldu. Rahmetli kız kardeşim bana 'Abi sana çok özeniyorum. İnsanların hayatına dokunuyorsun' diyordu" diyerek kardeşini andı.
Küçük yeğeninin, teyze ve dayısının da benzer hastalıklar dolayısıyla onkoloji tedavisi gördüklerini belirten Güçlü, "Benim yaptığım bir ambulansa yol vermek ya da birisini kurtarmaya çalışmak gibidir. Kurtardığınız kişi belki de gelecekte dünyayı kurtaracak kişidir. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde de geçtiği gibi; bir insanı kurtarmak, bütün dünyayı kurtarmak gibidir" dedi.
Toplumda kök hücre bağışına dair ciddi bir bilgi eksikliği ve korku olduğunu vurgulayan Güçlü, "Bağışçılar kesinlikle çekinmesinler. Bağış öncesi donör çok ciddi, sağlam bir checkup'tan geçiriliyor ve tüm süreç gizli kimlikle yürütülüyor. Bağış günü geldiğinde ise tıpkı kan plazması alınır gibi iki kolunuzdan makineye bağlanıyorsunuz. Kök hücreleriniz makine tarafından toplanıyor. Benim işlemim yaklaşık 3-3,5 saat sürdü" dedi.
BÜYÜK ONUR
Yaptığı fedakarlık zinciriyle Türk Kızılay Ödülleri'nde büyük onura layık görülen Güçlü, "Ödül için çağrıldığımda çok gururlandım. Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak onur vericiydi" diyerek mutluluğunu paylaştı.
AYNI HASTAYA ÜÇ KEZ UMUT OLDU
İlk bağışını yaptıktan 11 ay sonra Kızılay'dan yeniden telefon aldığını ve hastanın rahatsızlığının nüksettiğini öğrenince hiç düşünmeden tekrar ameliyat masasına yatmayı kabul ettiğini belirten Güçlü, "İkinci defa bağış yaptım. 3-4 ay sonra ise hastanın riskini azaltmak adına 'hatırlatma dozu' olarak 3. bir bağış daha gerçekleştirdim. Böylece aynı hastaya üç defa bağış yapmış oldum" dedi.
Haber: Rana Büyüktaş
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel