Tıp literatürüne geçen fedakarlık: Aynı hastaya 3 kez kök hücre bağışladı!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Zübeyir Güçlü, aynı hastaya üç kez kök hücre bağışında bulunarak tıp literatürüne geçti.

Türk Kızılay Ödülleri'nde 'Kök Hücre Bağışçısı' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Güçlü, kök hücre bağışının riskleri hakkında bilgi sahibi olduğunu ve tereddüt etmeden bağışçı olduğunu belirtti.

Güçlü, toplumda kök hücre bağışına dair bilgi eksikliği ve korku olduğunu vurguladı.

Kök hücre bağışı sürecinin detaylarını paylaşarak, bağışçıların çekinmemesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da yaşayan Zübeyir Güçlü, henüz ilkokul çağındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle şifa arayan annesi aklına gelince, ömrü boyunca insanlara yardım etmeye karar verdi. Kızılay'a sürekli kan bağışında lösemililer için kök hücre bağışında bulundu. Güçlü, aynı hastaya tam üç kez kök hücre bağışında bulunarak tıp literatürüne geçecek bir fedakarlığa imza attı.



Bundan dolayı Türk Kızılay Ödülleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Kök Hücre Bağışçısı" ödülünü aldı. Güçlü hem kalplere dokunan hem de insanlık dersi veren hikayesini TAKVİM'e anlattı.



Güçlü, "Bir gün Kızılay'dan telefon geldi. Bir hastayla uyuştuğumu söylediler ve bağış yapmak isteyip istemediğimi sordular. Bana riskleri, prosedürleri açıklamaya çalıştıklarında 'Biliyorum, zaten bunları bilerek yıllar önce gönüllü oldum. Yeter ki hastamız iyileşsin' dedim. Ben bu ihtimalleri kendi yakınımın başına gelebilecek gibi düşünerek hiç tereddüt etmeden bağışçı olmuştum. Bağış sürecindeki en büyük destekçilerimden biri olan kız kardeşim Zahide Güçlü, TUSAŞ saldırısında şehit oldu. Rahmetli kız kardeşim bana 'Abi sana çok özeniyorum. İnsanların hayatına dokunuyorsun' diyordu" diyerek kardeşini andı.