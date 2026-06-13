Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Türkiye'ye övgü: "Onlardan başka kimimiz var ki"

Somali Cumhurbaşkanı, ABD ile ilişkilerin iyi seviyede olduğunu ancak İsrail ile resmi diplomatik ilişki kurulmasının şu aşamada gündemde olmadığını söyledi.

Mahmud, Türkiye'ye istenirse 3 bloktan daha fazlasını verebileceklerini ve hidrokarbon arama çalışmalarının Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Somali, 12 hidrokarbon blokundan 3'ünü Türkiye'ye, 9'unu Batılı ülkelere verdi ancak 7 blok alan bir şirket yatırım yapamayacağını belirterek kuyuları geri verdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin 'Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?' dedi.

"Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyor." diyen Mahmud, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası ortaklarla yürütülen süreçte bazı hidrokarbon bloklarının tahsis edildiğini ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali merkezli Dawan TV'ye, ülkesinin anayasal süreci, güvenlik politikaları, dış ilişkiler ve hidrokarbon aramaları başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Hasan Şeyh Mahmud. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mahmud, Somali'nin 12 hidrokarbon blokunu yatırımcılara açtığını aktararak, "Bunların yalnızca 3'ünü Türkiye'ye verdik, diğer 9'unu Batılı ülkelere verdik. 7 bloku alan bir şirket, kısa süre önce geldi ve yatırım yapma gücünün olmadığını söyleyerek kuyuları geri verdi." diye konuştu.

Somali'nin uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek istediğini vurgulayan Mahmud, "Bizler dünyanın bize gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud ayrıca, yatırım yapamayan bazı şirketlerin sahalardan çekildiğini söyleyerek "Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülke açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmalarının Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"DIŞ POLİTİKA KARŞILIKLI ÇIKAR TEMELİNDE"

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, dış politikanın karşılıklı çıkar esasına dayandığını belirterek bazı işbirliklerinin bu çerçevede değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ABD ile ilişkilerin genel olarak iyi seviyede olduğunu, bazı siyasi tartışmaların ise iç dinamiklerden kaynaklandığını ifade ederek "İsrail konusunda mevcut yaklaşım politik ve insani gerekçelere dayanıyor. Şu aşamada resmi diplomatik ilişki kurulması gündemde değil." diye konuştu.

Son olarak Mahmud, Somali'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümünün güçlü devlet kapasitesinin inşasından geçtiğinin altını çizerek, devlet güçlendikçe birçok meselenin doğal olarak çözüleceğini dile getirdi.