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Milli sporcu Rabia Karışık ve eşi Londra Tekvando Şampiyonası'nda zirvede

Milli sporcu Rabia Karışık ile eşi, Londra'da düzenlenen tekvando şampiyonasında, birlikte birincilik kürsüsüne çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Milli sporcu Rabia Karışık ve eşi Londra Tekvando Şampiyonası'nda zirvede
Türk vatandaşlığına geçerek Seyfullah' adını alan Koreli Dooman Kim'in (78) kızı olan milli sporcu ve İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rabia Kim Karışık (38), Londra'da düzenlenen Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda mücadele etti. Karışık, bireysel kategoride ikinci olurken, eğitmen eşi Fazlı Karışık ile yarıştığı eşli kategorisinde şampiyon oldu.

EVDE, MİNDERDE BERABER

Çift, 16-20 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına şimdiden başladı.
Rabia Kim Karışık, "2008 ve 2010 yıllarında dünya şampiyonu oldum. 2025 Avrupa şampiyonluğu, 2025 Innsbruck G3 Başkanlık Kupası'nda bireysel ve Pair kategorilerinde şampiyonluk elde ettim. 2026 Bulgaristan'da bireysel şampiyonluklarım var" dedi.


BEKLE BENİ GÜNEY KORE

Güney Kore'de yapılacak turnuvaya da eşiyle beraber hazırlandıklarını dile getiren Karışık, "Antrenman içerisinde bambaşka insanlara dönüşüyoruz. Biz evi de işi de paylaşıyoruz. Sporda da beraber olduğumuz için bu bize avantaj sağlıyor" diye konuştu.
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Milli sporcu Rabia Karışık ve eşi Londra Tekvando Şampiyonası'nda zirvede-2 Milli sporcu Rabia Karışık ve eşi Londra Tekvando Şampiyonası'nda zirvede-3 Milli sporcu Rabia Karışık ve eşi Londra Tekvando Şampiyonası'nda zirvede-4
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