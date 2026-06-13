KKTC Başbakanı Ünal Üstel Bakü'de konuştu: Erdoğan ve Aliyev Türk dünyasına yön veren iki büyük liderdir

Üstel, Güney Kıbrıs'ın Fransa ile imzaladığı askeri iş birliği anlaşmasının Kıbrıs Türkünü yok saydığını ve KKTC ile Türkiye için yok hükmünde olduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı, Azerbaycan ile turizmden eğitime, ekonomiden kültüre kadar birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Bakü'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günü kapsamında yapılan basın toplantısında, "Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev yalnızca iki devletin liderleri değil, aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışma idealine yön veren iki önemli devlet adamıdır. Ortaya koydukları irade sayesinde bugün Türk dünyası her zamankinden daha güçlü, daha dayanışmacı ve daha umut verici bir noktadadır" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel. (Fotoğraflar AA'ya aittir.)

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başbakan Üstel ve Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Bakü'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günü kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi.



"ERDOĞAN VE ALİYEV, TÜRK DÜNYASINA YÖN VEREN İKİ ÖNEMLİ DEVLET ADAMIDIR"

Üstel, Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuş olduğunu belirterek, "Her zaman haklı davamıza destek vermiştir. Her zaman kardeşliğin gereğini yerine getirmiştir. Bu dostluğu ve dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yaşanan gelişmeler, bunun en somut örneklerinden biridir. KKTC'nin TDT'de gözlemci üye statüsü kazanması, Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

Bu tarihi sürecin oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in güçlü desteği ve vizyoner yaklaşımı belirleyici olmuştur. Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev yalnızca iki devletin liderleri değil, aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışma idealine yön veren iki önemli devlet adamıdır. Ortaya koydukları irade sayesinde bugün Türk dünyası her zamankinden daha güçlü, daha dayanışmacı ve daha umut verici bir noktadadır. Biz inanıyoruz ki Türk dünyasının geleceği birlikteliktir. Biz inanıyoruz ki dayanışma güç demektir. Biz inanıyoruz ki kardeşlik en büyük sermayemizdir" ifadelerini kullandı.