Başkan Erdoğan Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfı lokalinde vatandaşlarla buluştu

Ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı, lokalde vatandaşlarla çay ve kahve eşliğinde sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Gün içinde Rixos Tersane'de düzenlenen ve Türkiye'nin gelecekteki teknolojik yol haritasının çizildiği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılan Erdoğan, dijital vizyon ve eylem planını kamuoyuna ilan ettikten sonra resmi programının dışına çıktı. Zirvenin gerçekleştirildiği alana oldukça yakın bir mesafede faaliyet gösteren Erzurum Vakfı lokaline ziyarette bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun İstanbul mesaisinin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti.

Başkan Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı " Türkiye Yapay Zeka Zirvesi" programına katıldıktan sonra tersanenin yakınlarındaki lokali ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfının lokalini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

ÇAY KAHVE EŞLİĞİNDE SAMİMİ HASBİHAL

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, çay ve kahve eşliğinde sohbet etti ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.