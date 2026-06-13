Başkan Erdoğan Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfı lokalinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane'de katıldığı Türkiye Yapay Zeka Zirvesi programının ardından, bölgenin hemen yakınında bulunan Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Erdoğan, mahalle sakinleri ve vakıf üyeleriyle bir araya gelerek çay ve kahve eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde dijital vizyon ve eylem planını açıkladı.
- Erdoğan, zirve sonrasında Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı, lokalde vatandaşlarla çay ve kahve eşliğinde sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
- Ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun İstanbul mesaisinin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti.
Gün içinde Rixos Tersane'de düzenlenen ve Türkiye'nin gelecekteki teknolojik yol haritasının çizildiği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılan Erdoğan, dijital vizyon ve eylem planını kamuoyuna ilan ettikten sonra resmi programının dışına çıktı. Zirvenin gerçekleştirildiği alana oldukça yakın bir mesafede faaliyet gösteren Erzurum Vakfı lokaline ziyarette bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Erzurum Vakfının lokalini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı açıkladığı "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi" programına katıldıktan sonra tersanenin yakınlarındaki lokali ziyaret etti.
ÇAY KAHVE EŞLİĞİNDE SAMİMİ HASBİHAL
Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, çay ve kahve eşliğinde sohbet etti ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra lokalden ayrıldı.
Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.