Başkan ErdoğanKuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan ile Başbakan Mickoski'nin bir araya geldiği kabul, basına kapalı yapıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel