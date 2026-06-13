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Başkan ErdoğanKuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başkan ErdoğanKuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Başkan ErdoğanKuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüştü-2

Başkan Erdoğan ile Başbakan Mickoski'nin bir araya geldiği kabul, basına kapalı yapıldı.

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