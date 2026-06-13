90 firari suçluya operasyon: 16 ülkeden Türkiye'ye paketlendiler!

16 ÜLKEDEN PAKETLENDİRLER Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda; kırmızı bültenle aranan 42, ulusal seviyede aranan ise 48 firari yakalanarak adalete teslim edildi. Suçluların başta Gürcistan ve Almanya olmak üzere toplam 16 farklı ülkeden iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanlığı , uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 90 suçlunun, yürütülen ortak operasyonlar ve iş birlikleri neticesinde Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.

Gürcistan (58)

Almanya (12)

Bulgaristan (3)

Yunanistan (3)

Hollanda (2)

KKTC (2)

Avusturya

Belarus

İngiltere

İtalya

Japonya

Kırgızistan

Kuzey Makedonya

Moldova

Tayland

Ukrayna

GENİŞ ÇAPLI İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Yurt dışına kaçan suçluların yakalanması için EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları ortak bir mesai yürüttü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan titiz çalışmalar sonucunda, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de aralarında bulunduğu şahıslar Türkiye'ye getirildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı-Arşiv

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla süreceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."