90 firari suçluya operasyon: 16 ülkeden Türkiye'ye paketlendiler!
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonla, kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu olmak üzere toplam 90 şüpheli, Gürcistan ve Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Interpol-Europol, KOM, İstihbarat ve Narkotik gibi kritik daire başkanlıkları ile Adalet Bakanlığı’nın titiz takibi sonucu yakalanan organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirleri adalete teslim edilirken, bakanlık "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 90 suçlunun, yürütülen ortak operasyonlar ve iş birlikleri neticesinde Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.
16 ÜLKEDEN PAKETLENDİRLER
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda; kırmızı bültenle aranan 42, ulusal seviyede aranan ise 48 firari yakalanarak adalete teslim edildi. Suçluların başta Gürcistan ve Almanya olmak üzere toplam 16 farklı ülkeden iadeleri sağlandı.
Hangi ülkeden kaç firari getirildi?
- Gürcistan (58)
- Almanya (12)
- Bulgaristan (3)
- Yunanistan (3)
- Hollanda (2)
- KKTC (2)
- Avusturya
- Belarus
- İngiltere
- İtalya
- Japonya
- Kırgızistan
- Kuzey Makedonya
- Moldova
- Tayland
- Ukrayna
GENİŞ ÇAPLI İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
Yurt dışına kaçan suçluların yakalanması için EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları ortak bir mesai yürüttü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan titiz çalışmalar sonucunda, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de aralarında bulunduğu şahıslar Türkiye'ye getirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla süreceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."
BAKANLIK İSİMLERİNİ KODLADI
Kırmızı Bültenle Arananlar (42 Kişi):
"S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ."
Ulusal Seviyede Arananlar (48 Kişi):
"G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G."