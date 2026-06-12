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Çiğli'deki Ana Jet Üssü taşınacak iddiası asılsız çıktı | Akhisar'da kapasite artacak

İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa Akhisar’a taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Çiğli’deki faaliyetler mevcut haliyle devam edecek. Manisa Akhisar Hava Meydan Komutanlığında sadece artan askeri ihtiyaçlar doğrultusunda kapasite geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Asılsız iddiaların aksine havacılık eğitimleri İzmir merkezli sürdürülecek.

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Çiğli'deki Ana Jet Üssü taşınacak iddiası asılsız çıktı | Akhisar'da kapasite artacak
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  • İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının Manisa Akhisar'a taşınacağı iddiası yalanlandı.
  • Manisa Akhisar Hava Meydan Komutanlığının askeri ihtiyaçlar doğrultusunda kabiliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.
  • Basın yayın organlarında çıkan 20'nci Ana Jet Üssü'nün Akhisar'a taşınacağı haberi doğrulanmadı.
  • Pilot teğmenlerin eğitim yeri ve Hürkuş-Hürjet eğitimlerinin geleceğine dair iddialar netlik kazanmadı.
  • Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Okul Komutanlığının mevcut konumu değişmeyecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli eğitim merkezlerinden İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının geleceğine dair ortaya atılan taşınma iddiaları netlik kazandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa Akhisar'a taşınacağı bilgisinin doğru olmadığı öğrenildi.

Son günlerde basında yer alan Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığının 20’nci Ana Jet Üssü adıyla Manisa Akhisar’a taşınacağı söylentileri yalanlandı. (Fotoğraflar: Depo Photos)Son günlerde basında yer alan Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığının 20’nci Ana Jet Üssü adıyla Manisa Akhisar’a taşınacağı söylentileri yalanlandı. (Fotoğraflar: Depo Photos)

AKHİSAR İÇİN KAPASİTE ARTIRIMI

Artan askeri ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa Akhisar Hava Meydan Komutanlığının kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Pilot teğmenlerin eğitimlerini Akhisar’da alacağı, F-4 ve F-16 pilotlarının bu bölgede konuşlandırılacağı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Pilot teğmenlerin eğitimlerini Akhisar’da alacağı, F-4 ve F-16 pilotlarının bu bölgede konuşlandırılacağı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kamuoyunda Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığının "20'nci Ana Jet Üssü" adıyla Akhisar'a taşınacağı öne sürülmüştü. Kademeli ilerleyecek proje için altyapı çalışmalarının hız kazandığı iddia edilmişti.

Gelecekte pilot teğmenlerin eğitimlerini Akhisar'da alacağı, Çiğli'de bulunan Hürkuş ve Hürjet eğitimlerinin devam edeceği, Akhisar'da F-4 ve F-16 pilotlarının konuşlandırılacağı öne sürülmüştü.

Çiğli’de bulunan Hürkuş ve Hürjet eğitimleri dahil olmak üzere tüm askeri havacılık faaliyetleri mevcut planlamalar doğrultusunda İzmir’de devam edecek.Çiğli’de bulunan Hürkuş ve Hürjet eğitimleri dahil olmak üzere tüm askeri havacılık faaliyetleri mevcut planlamalar doğrultusunda İzmir’de devam edecek.

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