Çiğli'deki Ana Jet Üssü taşınacak iddiası asılsız çıktı | Akhisar'da kapasite artacak

Gelecekte pilot teğmenlerin eğitimlerini Akhisar'da alacağı, Çiğli'de bulunan Hürkuş ve Hürjet eğitimlerinin devam edeceği, Akhisar'da F-4 ve F-16 pilotlarının konuşlandırılacağı öne sürülmüştü.

Çiğli’de bulunan Hürkuş ve Hürjet eğitimleri dahil olmak üzere tüm askeri havacılık faaliyetleri mevcut planlamalar doğrultusunda İzmir’de devam edecek.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel