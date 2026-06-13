İletişim Başkanlığı’ndan AI hamlesi: CibGPT İlgen ve ULAK devrede

İletişim Başkanlığı, Hugging Face'te kurumsal hesap açarak veri setlerini paylaştı ve tüm yayınlarını blokzincir üzerinde güvence altına aldı.

Başkanlık, uluslararası medya takibi, risk ve kriz analizleri ile CİMER süreçlerinde yapay zekâ destekli sistemleri devreye aldı.

İletişim Başkanlığı personeli için kapalı devre yapay zekâ platformu CibGPT ve yazılım süreçlerini hızlandırmak için kodlama ajanı İlgen geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kendi GPU sunucuları ve teknik altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurarak kurum verilerini dış sistemlere aktarmadan güvenli biçimde işledi.

Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekâyı kamu yararına etkin biçimde kullanan güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli projelerin devreye alındığını belirtti.

VERİ KURUM İÇİNDE KALDI, ALTYAPI YERLİ İMKÂNLARLA KURULDU

Duran'ın açıklamasına göre İletişim Başkanlığı, kendi GPU sunucuları ve teknik altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurdu. Bu yapı sayesinde kurum verileri dış sistemlere aktarılmadan, kurum içinde ve güvenli biçimde işlendi.

Başkanlık bünyesinde internete kapalı yerli LLM ve VLM modelleri de kuruma özel ince ayarlarla devreye alındı. Böylece hassas verilerin güvenli şekilde işlenmesi ve yapay zekâ süreçlerinde veri güvenliğinin en üst düzeyde korunması hedeflendi.