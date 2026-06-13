İletişim Başkanlığı’ndan AI hamlesi: CibGPT İlgen ve ULAK devrede
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı bünyesinde güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa edildiğini açıkladı. Duran, veri güvenliği, teknolojik bağımsızlık ve kurumsal verimlilik ekseninde yürütülen dönüşümle kamu sektöründe yapay zekâ kullanımına yönelik öncü bir model ortaya konulduğunu bildirdi.
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- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kendi GPU sunucuları ve teknik altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurarak kurum verilerini dış sistemlere aktarmadan güvenli biçimde işledi.
- İletişim Başkanlığı personeli için kapalı devre yapay zekâ platformu CibGPT ve yazılım süreçlerini hızlandırmak için kodlama ajanı İlgen geliştirildi.
- Başkanlık, uluslararası medya takibi, risk ve kriz analizleri ile CİMER süreçlerinde yapay zekâ destekli sistemleri devreye aldı.
- İletişim Başkanlığı, Hugging Face'te kurumsal hesap açarak veri setlerini paylaştı ve tüm yayınlarını blokzincir üzerinde güvence altına aldı.
- Başkanlık, yapay zekâ dönüşümünü devlet geneline yaymak için kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri gönderdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda hayata geçirilen yapay zekâ projelerine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.
Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekâyı kamu yararına etkin biçimde kullanan güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli projelerin devreye alındığını belirtti.
VERİ KURUM İÇİNDE KALDI, ALTYAPI YERLİ İMKÂNLARLA KURULDU
Duran'ın açıklamasına göre İletişim Başkanlığı, kendi GPU sunucuları ve teknik altyapısıyla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurdu. Bu yapı sayesinde kurum verileri dış sistemlere aktarılmadan, kurum içinde ve güvenli biçimde işlendi.
Başkanlık bünyesinde internete kapalı yerli LLM ve VLM modelleri de kuruma özel ince ayarlarla devreye alındı. Böylece hassas verilerin güvenli şekilde işlenmesi ve yapay zekâ süreçlerinde veri güvenliğinin en üst düzeyde korunması hedeflendi.
PERSONELE KAPALI DEVRE YAPAY ZEKA: CibGPT
İletişim Başkanlığı personeli için kapalı devre yapay zekâ platformu "CibGPT" geliştirildi. Kurum içi kullanıma özel bu platformla personelin iş süreçlerinde yapay zekâdan güvenli ve verimli şekilde yararlanmasının önü açıldı.
Yazılım süreçlerini hızlandırmak amacıyla ise kodlama ajanı "İlgen" hayata geçirildi. İlgen ile yazılım geliştirme süreçlerinde hız, üretkenlik ve kurumsal kapasitenin artırılması amaçlandı.
ULAK İLE ESKİ SİSTEMLERE DOĞAL DİL KÖPRÜSÜ
Başkanlık tarafından geliştirilen bir diğer sistem ise "ULAK" oldu. ULAK, eski sistemlerle doğal dil üzerinden konuşmayı sağlayan bir yapı olarak devreye alındı. Böylece teknik olmayan kullanıcıların da sistemlerle daha kolay etkileşim kurabildiği modern veritabanı yapıları oluşturuldu.
Duran'ın açıklamasında, VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli ve ölçeklenebilir içerik üretimine geçildiği de vurgulandı. Bu adımla Başkanlığın ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesinin yapay zekâ destekli üretim araçlarıyla güçlendirildiği belirtildi.
MEDYA TAKİBİ, KRİZ ANALİZİ VE CİMER SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKÂ
İletişim Başkanlığı, uluslararası medya takibini de yapay zekâ ile güçlendirdi. Yapay zekâ destekli sistemlerle risk, kriz ve gündem analizlerinde hız ve isabet kazanıldığı ifade edildi.
CİMER süreçlerinde de yapay zekâ kullanımı devreye alındı. Başvuruların sınıflandırılması ve verilerin anlamlı içgörülere dönüştürülmesi için yapay zekâdan yararlanıldığı kaydedildi.
HUGGING FACE HESABI AÇILDI, VERİ SETLERİ PAYLAŞILDI
Duran, İletişim Başkanlığı'nın Hugging Face'te kurumsal hesap açarak veri setlerini paylaştığını ve açık yapay zekâ ekosistemine katkı sunduğunu açıkladı.
Başkanlık ayrıca tüm yayınlarını blokzincir üzerinde güvence altına alarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturdu. Bu adımla dijital yayınların doğrulanabilirliği ve kurumsal hafızanın güvenli biçimde korunması hedeflendi.
DÖNÜŞÜM DEVLET GENELİNE TAŞINIYOR
İletişim Başkanlığı, kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri de göndererek yapay zekâ dönüşümünü devlet geneline taşımak için adım attı.
Duran, üretken, şeffaf, güvenli ve insan odaklı yapay zekâ yaklaşımıyla geleceğin inşa edildiğini belirterek, kamu yararını önceleyen yerli yapay zekâ ekosisteminin Türkiye'nin dijital bağımsızlığı açısından önemli bir model sunduğunu vurguladı.