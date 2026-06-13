Barış Boyun suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 6 avukatın da bulunduğu şüphelilerden 33’ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İtalya'da tutuklu Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese operasyon düzenlendi.
- Operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 37'si tutuklama talebiyle, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
- Şüpheliler arasında örgüte maddi destek sağladıkları ve ifadeleri etkilemeye çalıştıkları değerlendirilen 6 avukat bulunuyor.
- Operasyon İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
- Toplam 54 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.
Haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden yakalanan 45'inin emniyetteki işlemlerinden sonra 37'si tutuklama talebiyle, 8'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Sulh ceza hakimliğince aralarında 6 avukatın da bulunduğu şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.
ARALARINDA 6 AVUKAT DA BULUNUYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütünün faaliyetlerine yönelik 113 adreste baskın gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştıkları, şüphelilerin ifadelerini etkilemeye çalıştıkları değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Operasyonda 45 şüpheli yakalanırken, firari 9 şüphelinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TAKVİM LİSTEYE ULAŞMIŞTI
Takvim'in ulaştığı soruşturma dosyasında, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin isimleri de ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine destek sağladıkları değerlendirilen bazı avukatların da şüpheliler arasında yer aldığı belirlenmişti.
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