Barış Boyun suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Operasyon İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Barış Boyun suç örgütüne operasyonda yakalanan 45 kişi adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden yakalanan 45'inin emniyetteki işlemlerinden sonra 37'si tutuklama talebiyle, 8'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Sulh ceza hakimliğince aralarında 6 avukatın da bulunduğu şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.