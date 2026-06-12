Rekabet Kurumu’ndan dijital platformlara fren: Münhasırlık dayatması bitiyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Rekabet Kurumu kararıyla Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN platformları Türkiye'de yerli yapımlar için oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılara münhasırlık şartı getiremeyecek.

Oyuncular, senaristler ve yönetmenler tek bir dijital yayıncıya bağlı kalmadan birden fazla platformda aynı anda projelerde yer alabilecek.

Platformlar yapımcıların tüm içeriklerini kendine bağlayan veya başka mecralarda çalışma özgürlüğünü engelleyen anlaşmalar yapamayacak.

Platformlarda yayımlanan yerli dizi ve filmlerin tek bir mecrada kalmasını öngören münhasırlık süreleri sınırlandırılıyor.

Gelir paylaşımı ve üretim maliyetlerinin geri ödenmesi durumunda münhasırlık süreleri daha da kısaltılabilecek.

Rekabet Kurumu kararıyla Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN platformlarında uzun süredir uygulanan münhasırlık dönemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte platformlar, Türkiye'de yayımlanacak yerli yapımlar için oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılara doğrudan ya da dolaylı şekilde "tek platformla çalışma" şartı getiremeyecek.

Platformlarda yeteneklere getirilen sınırlamalar kaldırıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) YETENEKLERE DAHA GENİŞ ÇALIŞMA ALANI Yeni sistemle birlikte oyuncular, senaristler ve yönetmenler birden fazla platformda aynı anda projelerde yer alabilecek. Böylece sektör profesyonellerinin tek bir dijital yayıncıya bağlı kalmadan daha geniş üretim alanına sahip olması amaçlanıyor. Platformların "sadece benimle çalışacaksın" yaklaşımı ise sözleşmelerde yer alamayacak.