Rekabet Kurumu’ndan dijital platformlara fren: Münhasırlık dayatması bitiyor
Dijital içerik platformlarında uzun süredir uygulanan münhasırlık (tek platforma bağlı çalışma) sistemi kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılar artık tek bir platforma bağlı kalmadan farklı projelerde yer alabilecek.
Hızlı Özet Göster
- Rekabet Kurumu kararıyla Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN platformları Türkiye'de yerli yapımlar için oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılara münhasırlık şartı getiremeyecek.
- Oyuncular, senaristler ve yönetmenler tek bir dijital yayıncıya bağlı kalmadan birden fazla platformda aynı anda projelerde yer alabilecek.
- Platformlar yapımcıların tüm içeriklerini kendine bağlayan veya başka mecralarda çalışma özgürlüğünü engelleyen anlaşmalar yapamayacak.
- Platformlarda yayımlanan yerli dizi ve filmlerin tek bir mecrada kalmasını öngören münhasırlık süreleri sınırlandırılıyor.
- Gelir paylaşımı ve üretim maliyetlerinin geri ödenmesi durumunda münhasırlık süreleri daha da kısaltılabilecek.
Rekabet Kurumu kararıyla Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN platformlarında uzun süredir uygulanan münhasırlık dönemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte platformlar, Türkiye'de yayımlanacak yerli yapımlar için oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılara doğrudan ya da dolaylı şekilde "tek platformla çalışma" şartı getiremeyecek.
YETENEKLERE DAHA GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
Yeni sistemle birlikte oyuncular, senaristler ve yönetmenler birden fazla platformda aynı anda projelerde yer alabilecek. Böylece sektör profesyonellerinin tek bir dijital yayıncıya bağlı kalmadan daha geniş üretim alanına sahip olması amaçlanıyor.
Platformların "sadece benimle çalışacaksın" yaklaşımı ise sözleşmelerde yer alamayacak.
YAPIMCILAR İÇİN YENİ ÇERÇEVE
Düzenleme yalnızca oyuncuları değil, yapımcıları da kapsıyor. Platformlar, bir yapımcının tüm içeriklerini kendine bağlayan veya başka mecralarda çalışma özgürlüğünü engelleyen anlaşmalar yapamayacak.
Ayrıca Türkiye'deki yapım şirketleri ve dağıtıcılarla rekabet etmeme yükümlülüğü içeren sözleşmelere de izin verilmeyecek.
İÇERİKLERDE ESNEKLİK VE GEÇİŞ İMKANI
Platformlarda yayımlanan yerli dizi ve filmlerin yalnızca tek bir mecrada kalmasını öngören münhasırlık süreleri de sınırlandırılıyor. Buna göre içerikler, belirli koşullar altında başka platformlara da geçebilecek.
GELİR PAYLAŞIMI VE SÜRE DÜZENLEMESİ
Yeni sistemde ayrıca belirli şartlar altında gelir paylaşımı yapılması ve üretim maliyetlerinin bir kısmının geri ödenmesi durumunda münhasırlık sürelerinin daha da kısaltılması mümkün olacak.