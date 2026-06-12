Kolezyum’da kültürel diplomasi | İtalyan Bakan Giuli’den Türkiye’ye övgü dolu sözler

Türkiye, İtalya'nın eylül ve kasım aylarında açacağı iki sergiye eser desteği sağlayacak.

Bakan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki kültürel diyaloğun somut bir sonucu olduğunu belirtti.

İtalya Kültür Bakanı Giuli, Türkiye'nin uluslararası alanda küresel bir referans noktası olduğunu vurguladı.

Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda 19 Türk müzesinden seçilen eserlerle 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri' sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya gelerek kültürel iş birliği görüşmeleri yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmek amacıyla Roma'da temaslarda bulundu.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya gelen Ersoy, Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda düzenlenen " Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri " sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki kültürel iş birlikleri, ortak sergiler, kültürel diplomasi çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

TÜRKİYE KÜRESEL REFERANS NOKTASI

Serginin Akdeniz'in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirten İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, "Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır." dedi.

Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye'nin, Roma ile Anadolu'nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini aktaran Giuli, bu ilişkinin günümüzde canlılığını koruduğunu vurguladı.