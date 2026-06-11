AK Parti’den A Milli Takım’a özel şarkı: Siz hepiniz biz Türkiye’yiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmayı 'Milli Takımımıza ve tüm milletimize armağanımızdır' sözleriyle duyurmuştu.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği şarkı sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti, A Milli Takım için hazırlanan 'Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz' adlı şarkıyı resmi sosyal medya hesabından yayınladı.

Çelik, paylaşımında çalışmayı "Millî Takımımıza ve tüm milletimize armağanımızdır" sözleriyle kamuoyuna açıklamıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada A Milli Takım için hazırlanan şarkının adının "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" olduğunu duyurmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün adını açıkladığı A Milli Takım şarkısı bugün yayınlandı. "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" adlı çalışma, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Dün adı duyurulan şarkı, bugün AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. A Milli Takım'a destek amacıyla hazırlanan çalışma, "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" adıyla kamuoyuyla buluştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAZIRLANDI

Bugün yayınlanan şarkıya ilişkin bir paylaşım da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'dan geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eserin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığını belirtti.

Acar, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2026 Dünya Kupası yolunda hazırladığımız bu eseri tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.