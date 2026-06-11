AK Parti’den A Milli Takım’a özel şarkı: Siz hepiniz biz Türkiye’yiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in dün adını duyurduğu “Siz hepiniz, biz Türkiye’yiz” adlı Milli Takım şarkısı bugün yayınlandı. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 2026 Dünya Kupası yolunda hazırlanan çalışma, sosyal medyada gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti, A Milli Takım için hazırlanan 'Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz' adlı şarkıyı resmi sosyal medya hesabından yayınladı.
- Şarkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2026 Dünya Kupası yolunda hazırlandı.
- Eser, 'Hadi Gülüm Yandan Yandan' türküsünün Milli Takım coşkusuna uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla oluşturuldu.
- Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği şarkı sosyal medyada gündem oldu.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmayı 'Milli Takımımıza ve tüm milletimize armağanımızdır' sözleriyle duyurmuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün adını açıkladığı A Milli Takım şarkısı bugün yayınlandı. "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" adlı çalışma, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
DÜN ADI AÇIKLANDI, BUGÜN YAYINLANDI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada A Milli Takım için hazırlanan şarkının adının "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" olduğunu duyurmuştu.
Çelik, paylaşımında çalışmayı "Millî Takımımıza ve tüm milletimize armağanımızdır" sözleriyle kamuoyuna açıklamıştı.
AK PARTİ'NİN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI
Dün adı duyurulan şarkı, bugün AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. A Milli Takım'a destek amacıyla hazırlanan çalışma, "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" adıyla kamuoyuyla buluştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAZIRLANDI
Bugün yayınlanan şarkıya ilişkin bir paylaşım da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'dan geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eserin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığını belirtti.
Acar, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2026 Dünya Kupası yolunda hazırladığımız bu eseri tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
HALK TÜRKÜSÜ MİLLİ TAKIM COŞKUSUYLA YENİDEN YORUMLANDI
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser, Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan"ın Milli Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.
Şarkıda, "Sorun bizi tarihlere; siz hepiniz, biz Türkiye! ","Arkanızda tüm Türkiye" ve "Destan yazacağız yine" sözleriyle A Milli Takım'a 2026 Dünya Kupası yolunda destek mesajı verildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. "#SizHepinizBizTürkiye" etiketiyle paylaşılan çalışma, sosyal medyada gündem oldu.
Otokoç yetkili servisine silahlı saldırıda 2 tutuklama
Pentagon’da tehlikeli madde alarmı