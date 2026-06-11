Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı!
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, belediyeden ihale alan firma yetkilisinden hesabına aktarılan 1 milyon 203 bin TL nedeniyle yargılandığı rüşvet davasında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İçişleri Bakanlığı, Cönger’i görevden uzaklaştırdı. Detaylar Takvim’de...
Hızlı Özet Göster
- Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'i rüşvet almak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
- İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararının ardından Ekmel Cönger'i geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.
- YTS firması sahibi Mustafa Yurtseven, Keskin Belediyesinden aldığı ihaleler sonrası Cönger'in hesabına 6 ayrı işlemle toplam 1 milyon 203 bin TL gönderdi.
- Bilirkişi raporlarında, YTS firmasına verilen ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde parçalara bölünerek doğrudan temin ve pazarlık usulüyle yapıldığı tespit edildi.
- Mustafa Yurtseven ile Ekmel Cönger arasında 471 farklı iletişim kaydı bulunduğu HTS analizinde belirlendi.
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında, belediyeden ihale alan firma üzerinden para tahsil edildiği iddiasıyla açılan rüşvet davasında karar çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Cönger'i "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İçişleri Bakanlığı da Cönger'i geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.
BELEDİYE İHALELERİ MERCEK ALTINA ALINDI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, resmi olarak Zeliha Yurtseven adına kayıtlı olan YTS isimli inşaat firmasının 2024 yılı içerisinde Keskin Belediyesinden birden fazla ihale aldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre, firmanın işlemlerinin fiilen Zeliha Yurtseven'in oğlu Mustafa Yurtseven tarafından yürütüldüğü tespit edildi.
YTS firmasına verilen ihalelerin mal alımı kapsamında doğrudan temin ve pazarlık usulleriyle yapıldığı, bu kapsamda belediye hesabından Zeliha Yurtseven'in hesabına toplam 6 milyon 794 bin 947 TL ödeme gönderildiği kaydedildi.
6 AYRI İŞLEMLE 1 MİLYON 203 BİN TL GÖNDERİLDİ
Dosyada yer alan tespitlere göre, aynı dönemde Mustafa Yurtseven tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in hesabına 6 ayrı işlemle toplam 1 milyon 203 bin TL para gönderildi.
Para transferlerinde herhangi bir işlem açıklaması yazılmadığı belirtildi.
Savcılık dosyasında, bu para hareketlerinin belediye ihaleleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, Cönger'in eyleminin "rüşvet almak" kapsamında ele alındığı ifade edildi.
"HİLMİ ŞEN'İN BORCUYDU" SAVUNMASI
Mustafa Yurtseven'in savunmasında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Yurtseven, Ekmel Cönger'in hesabına gönderdiği paraların, vefat eden Balışeyh eski Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cönger'e olan borcu olduğunu öne sürdü.
Yurtseven, Hilmi Şen'in bu borcu kendisinin ödemesini istediğini, daha sonra parayı kendisine iade edeceğini söylediğini beyan etti.
Savunmaya göre Hilmi Şen, Yurtseven'e "Keskin Belediyesi ile iş yapmasını kendisinin sağladığını, bu ödemeyi bir vefa borcu olarak düşünmesi gerektiğini" söyledi. Yurtseven de bu nedenle paraları parça parça Ekmel Cönger'in hesabına Hilmi Şen adına gönderdiğini belirtti.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA USULSÜZLÜK TESPİTİ
Dosya kapsamında alınan 23 Mayıs 2025 ve 18 Ağustos 2025 tarihli bilirkişi raporlarında, YTS firmasından yapılan mal alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine açıkça aykırı hareket edildiği tespit edildi.
Raporda, ihale ile yapılması gereken alımların eşik değerlerin altında kalacak şekilde parçalara bölündüğü, doğrudan temin ve pazarlık usulüyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Ayrıca birçok ödeme emrinde vergi borçsuzluk ve SGK borçsuzluk belgelerinin bulunmadığı kaydedildi.
"BELEDİYE BAŞKANININ BİLGİSİ VE KONTROLÜ ALTINDA YÜRÜTÜLDÜ"
Bilirkişi raporlarında, usulsüz ihale ve doğrudan temin işlemlerinin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in bilgisi ve kontrolü altında yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi.
Raporda, Mustafa Yurtseven'in bu süreçte haksız menfaat sağladığı, Cönger'in ise belediyenin ve kamunun menfaatleri yerine şahsi alacağının tahsiline öncelik verdiği belirtildi.
Mustafa Yurtseven tarafından farklı tarihlerde gönderilen toplam 1 milyon 203 bin TL'nin, usulsüz ihalelerin devamı karşılığında verilen rüşvet niteliğinde olduğu tespit edildi.
USULSÜZ ALIMLAR İÇİN AYRI SORUŞTURMA
Bilirkişi raporunda belirtilen doğrudan temin ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarındaki usulsüzlüklerin ayrıca soruşturulması için tefrik kararı verildi.
Bu kapsamda 2025/14664 sayılı dosya üzerinden yeni bir soruşturma başlatıldı.
471 İLETİŞİM KAYDI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmada HTS kayıtları da incelendi.
Mustafa Yurtseven'in kullandığı GSM hattı ile Ekmel Cönger'in kullandığı GSM hattı arasında 471 farklı iletişim kaydı bulunduğu tespit edildi.
Bu hususa ilişkin HTS analiz raporunun da dosya içerisine alındığı belirtildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ, YARGILAMA BAŞLADI
Soruşturma sonunda Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında iddianame düzenlendi.
Savcılık, Cönger'in ihale mevzuatına açık aykırılıklar içerecek şekilde Mustafa Yurtseven'in şirketinden yapılan mal alımları karşılığında, üçüncü kişiden alacağını Yurtseven'den tahsil etmekten ibaret eylemini "rüşvet almak" olarak değerlendirdi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, 2026/84 esas numarasıyla kayda alındı ve yargılama başladı.
KARAR CELSESİNDE HAPİS CEZASI
08 Haziran 2026 tarihli karar celsesinde mahkeme, sanık Ekmel Cönger hakkında kararını açıkladı.
Cönger'in, TCK 252/2-1 maddeleri uyarınca "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.
Mahkeme ayrıca Cönger hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Yargı kararının ardından İçişleri Bakanlığı da Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında işlem yaptı.
Bakanlık, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Cönger'i geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.
Böylece rüşvet davasında hapis cezası alan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in belediye başkanlığı görevi de tedbiren askıya alınmış oldu.