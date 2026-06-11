Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı!

YTS firması sahibi Mustafa Yurtseven, Keskin Belediyesinden aldığı ihaleler sonrası Cönger'in hesabına 6 ayrı işlemle toplam 1 milyon 203 bin TL gönderdi.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında, belediyeden ihale alan firma üzerinden para tahsil edildiği iddiasıyla açılan rüşvet davasında karar çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Cönger'i "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İçişleri Bakanlığı da Cönger'i geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.

YTS firmasına verilen ihalelerin mal alımı kapsamında doğrudan temin ve pazarlık usulleriyle yapıldığı, bu kapsamda belediye hesabından Zeliha Yurtseven'in hesabına toplam 6 milyon 794 bin 947 TL ödeme gönderildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasına göre, firmanın işlemlerinin fiilen Zeliha Yurtseven'in oğlu Mustafa Yurtseven tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, resmi olarak Zeliha Yurtseven adına kayıtlı olan YTS isimli inşaat firmasının 2024 yılı içerisinde Keskin Belediyesinden birden fazla ihale aldığı belirlendi.

6 AYRI İŞLEMLE 1 MİLYON 203 BİN TL GÖNDERİLDİ

Dosyada yer alan tespitlere göre, aynı dönemde Mustafa Yurtseven tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in hesabına 6 ayrı işlemle toplam 1 milyon 203 bin TL para gönderildi.

Para transferlerinde herhangi bir işlem açıklaması yazılmadığı belirtildi.

Savcılık dosyasında, bu para hareketlerinin belediye ihaleleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, Cönger'in eyleminin "rüşvet almak" kapsamında ele alındığı ifade edildi.

"HİLMİ ŞEN'İN BORCUYDU" SAVUNMASI

Mustafa Yurtseven'in savunmasında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Yurtseven, Ekmel Cönger'in hesabına gönderdiği paraların, vefat eden Balışeyh eski Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cönger'e olan borcu olduğunu öne sürdü.

Yurtseven, Hilmi Şen'in bu borcu kendisinin ödemesini istediğini, daha sonra parayı kendisine iade edeceğini söylediğini beyan etti.

Savunmaya göre Hilmi Şen, Yurtseven'e "Keskin Belediyesi ile iş yapmasını kendisinin sağladığını, bu ödemeyi bir vefa borcu olarak düşünmesi gerektiğini" söyledi. Yurtseven de bu nedenle paraları parça parça Ekmel Cönger'in hesabına Hilmi Şen adına gönderdiğini belirtti.