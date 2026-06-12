Başkan Erdoğan’dan Selimiye’de Kur’an tilaveti

"HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ BUGÜNE KAVUŞTUK"

Başkan Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sürecinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Hasretle beklediğimiz bugüne kavuştuk. Kocasinan'ın eserinin bugünkü şekliyle inşa ve ihya sürecini tamamlayarak bu hale geldiğini görmeyi bizlere lütfeden Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun.

Tabii bununla birlikte ülkemizde bu eserleri çoğaltmanın, bu eserleri inşa ve ihya etmenin bizlere Rabbimiz tarafından lütfunu görmek, bunu yaşamak, şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de aynen Edirne'de nasıl Sinan'la bizler güç bulduysak, İstanbul'da nasıl Barbaros'la nasıl Çamlıca'yla güç kuvvet bulduysak, Türkiye'mizin dört bir yanında da bunları inşa ve ihya etmenin her zaman gayreti içerisinde olacağız.

Bunlarla da inşallah yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Sizler bu şekilde bu işe sahip çıktığınız sürece inşallah minareler süngü olacak, kubbeler miğfer olacak, camiler kışlamız olacak, müminler asker olacak ve bu yola da böyle devam edeceğiz."