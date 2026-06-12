Başkan Erdoğan’dan Selimiye’de Kur’an tilaveti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne programında cuma namazını restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camii’nde kıldı. Namaz öncesi Kur’an-ı Kerim okuyan Erdoğan’ın, Bakara suresinin ikinci ayetini tilavet ettiği sosyal medyada gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Edirne Selimiye Camii'nde cuma namazı kıldı ve Bakara suresini tilavet etti.
- Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış törenine katıldı.
- Erdoğan, camide vatandaşlara hitap ederek Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında tarihi eserleri inşa ve ihya etme gayreti içinde olacaklarını belirtti.
- Erdoğan, Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenen törende yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Edirne'de cuma namazı için Selimiye Camii'ne geçti.
Restorasyonu tamamlanan ve yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.
BAKARA SURESİNİ TİLAVET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonun ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Erdoğan'ın Bakara suresinin ikinci ayetini okuduğu anlar, camideki manevi atmosferi yansıttı.
TARİHİ CAMİDE TARİHİ GÜN
Edirne programı kapsamında Selimiye Camii Meydanı'nda da önemli bir tören düzenlendi.
Başkan Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
Namazın ardından camide bulunan vatandaşlara seslenen Erdoğan, Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ BUGÜNE KAVUŞTUK"
Başkan Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sürecinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Hasretle beklediğimiz bugüne kavuştuk. Kocasinan'ın eserinin bugünkü şekliyle inşa ve ihya sürecini tamamlayarak bu hale geldiğini görmeyi bizlere lütfeden Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun.
Tabii bununla birlikte ülkemizde bu eserleri çoğaltmanın, bu eserleri inşa ve ihya etmenin bizlere Rabbimiz tarafından lütfunu görmek, bunu yaşamak, şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de aynen Edirne'de nasıl Sinan'la bizler güç bulduysak, İstanbul'da nasıl Barbaros'la nasıl Çamlıca'yla güç kuvvet bulduysak, Türkiye'mizin dört bir yanında da bunları inşa ve ihya etmenin her zaman gayreti içerisinde olacağız.
Bunlarla da inşallah yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Sizler bu şekilde bu işe sahip çıktığınız sürece inşallah minareler süngü olacak, kubbeler miğfer olacak, camiler kışlamız olacak, müminler asker olacak ve bu yola da böyle devam edeceğiz."
AÇILIŞ VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, camideki konuşmasının ardından Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı, Yapımı Tamamlanan Diğer Tesis ile Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.