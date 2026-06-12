CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Edirne’de vatandaşlarla çay içti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii’nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış töreninin ardından Edirne Valiliği’ni ziyaret etti. Erdoğan, Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içti.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan Edirne’de vatandaşlarla çay içti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin açılışının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.
  • Erdoğan, Vali Yunus Sezer'den kentteki çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçlar Caddesi'nde bir kafede vatandaşlarla çay içerek yaklaşık 20 dakika sohbet etti.
  • Erdoğan, Edirne programını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninin ardından Edirne Valiliği'ne geçti.

Başkan Erdoğan Edirne’de vatandaşlarla çay içti-2

EDİRNE VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Valilikte Edirne Valisi Yunus Sezer'den kentte yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin brifing alan Başkan Erdoğan, daha sonra şehir merkezinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Erdoğan Edirne’de vatandaşlarla çay içti-3

SARAÇLAR CADDESİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Erdoğan, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir kafede vatandaşlarla bir araya gelerek çay içti. Yaklaşık 20 dakika kafede kalan Başkan Erdoğan, çevredeki vatandaşları da selamladı.

Başkan Erdoğan Edirne’de vatandaşlarla çay içti-4

EDİRNE PROGRAMI TAMAMLANDI

Başkan Erdoğan, Edirne programının ardından İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Bakan Fidan’dan Katar ve ABD’li heyetle kritik görüşme
SONRAKİ HABER

Ankara'dan İran diplomasisi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler