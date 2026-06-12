Başkan Erdoğan Edirne’de vatandaşlarla çay içti

Erdoğan, Edirne programını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçlar Caddesi'nde bir kafede vatandaşlarla çay içerek yaklaşık 20 dakika sohbet etti.

Erdoğan, Vali Yunus Sezer'den kentteki çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin açılışının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninin ardından Edirne Valiliği'ne geçti.