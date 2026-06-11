THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı'nda antene çarptı: 267 yolcu güvenle tahliye edildi
THY'ye ait İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadıyla yer radar anten direğine temas etti. Uçaktaki 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.
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- Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi uçak, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadıyla yer radar anten direğine çarptı.
- TK2430 sefer sayılı, TC-LKD tescilli uçaktaki 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.
- Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- THY İletişim Başkanı Yahya Üstün olaya ilişkin açıklama yaptı.
- Teknik ekipler tarafından inceleme başlatılırken olayın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken yer radar anten direğine temas etti.
Türk Hava Yolları İletişim Başkan Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamaya göre, TK2430 sefer sayılı, TC-LKD tescilli uçak park pozisyonuna ilerlediği sırada sağ kanadıyla yer radar anten direğine çarptı.
1 YOLCU HAFİF YARALANDI
Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yaşanan olayın ardından teknik ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayın nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel