Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumu yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni stadyum kompleksinde çalışmalar sürüyor ve kapasite Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 45 bin kişiden 50 bin kişiye çıkarıldı.

160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Futbol topu şeklinde tasarlanan stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve spor salonları yer alacak.

285 metrelik çelik çatı açıklığıyla stadyum, ABD ve Çin'deki örneklerin ardından dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü projesi olacak.

Zemin iyileştirme çalışmalarında yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanıldı.

Ankara'da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen, yapımı büyük ölçüde tamamlanan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 bin olarak planlanan stadyum kapasitesi, uluslararası şampiyonalarda yarı final ve final maç organizasyonları için 50 bine çıkarıldı.