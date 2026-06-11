FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 80 şüpheli yakalandı.
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- İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.
- Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.
- Şüphelilerin örgütün güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
- Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladıkları ve yurt dışına gezi adı altında örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.
- Şüphelilerin örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi.
Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 12 ilde başarılı operasyonlara imza attı.
12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.FETÖ'ye büyük darbe: 12 ilde operasyon
Operasyon kapsamında:
- Örgütün ''güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları'' içerisinde faaliyet gösterdikleri,
- Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri,
- Örgüte finansal destek sağladıkları,
- Yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel olarak eğitim kamp faaliyetlerine katıldıkları, belirlendi.
80 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.
GÜNCEL YAPILANMADA FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütün güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde düzenlenen örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt evlerinin kira, iaşe ile temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.
FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Yetkililer, vatandaşların huzur ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
Operasyonlarda görev alan kahraman polisler, İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.
Operasyon detaylarını sosyal medya hesabaından duyuran İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.