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FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 80 şüpheli yakalandı.

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FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı
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  • İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.
  • Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.
  • Şüphelilerin örgütün güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
  • Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladıkları ve yurt dışına gezi adı altında örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.
  • Şüphelilerin örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi.

Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 12 ilde başarılı operasyonlara imza attı.

12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Video Oynatma İkonu FETÖ'ye büyük darbe: 12 ilde operasyon

Operasyon kapsamında:

  • Örgütün ''güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları'' içerisinde faaliyet gösterdikleri,
  • Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri,
  • Örgüte finansal destek sağladıkları,
  • Yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel olarak eğitim kamp faaliyetlerine katıldıkları, belirlendi.

Baskında çok sayıda para ele geçirildiBaskında çok sayıda para ele geçirildi

80 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı-3

GÜNCEL YAPILANMADA FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütün güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde düzenlenen örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt evlerinin kira, iaşe ile temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.

FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Yetkililer, vatandaşların huzur ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Operasyonlarda görev alan kahraman polisler, İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımıİçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı

Operasyon detaylarını sosyal medya hesabaından duyuran İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı-6 FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı-7 FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı-8
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