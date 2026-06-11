FETÖ'nün eğitim kampına baskın! 12 ilde operasyon: 80 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı

Operasyon detaylarını sosyal medya hesabaından duyuran İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.