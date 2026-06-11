Bakan Tekin duyurdu: Ara tatile devam, LGS ve okul kaydında yeni dönem | Zorunlu eğitimde YÖK devrede
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli düzenlemeleri açıkladı. Ara tatil uygulamasının devam edeceğini belirten Tekin, LGS'de sınav güvenliğini artırmak amacıyla sınıflara kamera sistemi kurulacağını duyurdu. Okul kayıtlarında elektronik kura dönemine geçileceğini açıklayan Bakan Tekin, veli randevu sisteminin geliştirileceğini, "Ebeveyn Okulu" programı üzerinde çalışıldığını ve 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminde kısa vadede bir değişiklik planlanmadığını bildirdi.
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- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini ve akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını açıkladı.
- LGS'nin yapılacağı sınıflara sınav güvenliğini artırmak amacıyla kamera sistemi kurulacak ve kameralar sadece sınav saatlerinde aktif olacak.
- Okul kayıtlarında adrese dayalı sistemde değişiklik yapılacak, kontenjan aşımı durumunda bölge dışından başvuran öğrenciler elektronik kura ile belirlenecek.
- Velilerin eğitim süreçlerine katılımını artırmak için okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf velilerine yönelik zorunlu 'Ebeveyn Okulu' programı değerlendiriliyor.
- Veli randevu sistemi dijitalleşme kapsamında yenileniyor ve velilere farklı iletişim kanallarından bildirim gönderilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını belirten Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akademik takvimin yayımlanacağını belirten Tekin, okullarda uygulanan ara tatil sisteminin yeni eğitim yılında da süreceğini duyurdu.
"BİRİNCİ YARIYIL ARA TATİL YAPACAĞIZ"
Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim öğretim yılında birinci yarıyılda ara tatil uygulanacağını söyledi. İkinci yarıyıldaki ara tatil döneminin ise Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk geldiğini ifade eden Tekin, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kullandı.
ARA TATİLİN KALDIRILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ
Ara tatil uygulamasına ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda, sistemde değişikliğe gidilebileceğinin sinyali verilmişti.
LGS'DE YENİ DÖNEM
Sınav güvenliğini artırmak adına yeni bir tedbir aldıklarını açıklayan Tekin, LGS'nin gerçekleştirileceği sınıflara kamera sistemi kurulacağını duyurdu. Öğretmenlerin mahremiyet haklarının gözetileceğinin altını çizen Bakan, kameraların yalnızca sınav saatlerinde aktif olacağını belirtti. Ayrıca LGS ve YKS süreçlerinde müfredat dışı soru sorulmasının mümkün olmadığını vurguladı.
OKUL KAYITLARINDA KURA UYGULAMASI
Adrese dayalı kayıt sisteminde değişikliğe gidileceğini belirten Tekin, okulun kayıt bölgesinde ikamet eden öğrencilerin kayıt işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.
Kontenjan açığı bulunması durumunda ise bölge dışından kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin elektronik ortamda yapılacak kura sistemiyle belirleneceğini kaydeden Tekin, özellikle sahte adres beyanlarıyla yapılan kayıtların önüne geçmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Bu kapsamda muvafakat belgesiyle yapılan başvurularda uygulanan öncelik sisteminin kaldırılacağı bildirildi.
VELİ RANDEVU SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR
Eğitimde dijitalleşme çalışmaları kapsamında veli randevu sisteminin daha planlı ve etkin hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Yeni sistemle birlikte velilere farklı iletişim kanalları üzerinden bildirim gönderilebilecek. Ayrıca okul yönetimleri de sistem üzerinden randevu oluşturabilecek.
"EBEVEYN OKULU" ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Bakan Tekin, velilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılımını önemsediklerini belirterek yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uygulanan uyum haftasına benzer şekilde, velilere yönelik "Ebeveyn Okulu" programının zorunlu hale getirilmesinin değerlendirildiğini ifade etti.
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminde değişiklik için çalışmaların sürdüğünü, YÖK'ün de mesai başlattığını duyurdu.