Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini ve akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını açıkladı.

LGS'nin yapılacağı sınıflara sınav güvenliğini artırmak amacıyla kamera sistemi kurulacak ve kameralar sadece sınav saatlerinde aktif olacak.

Okul kayıtlarında adrese dayalı sistemde değişiklik yapılacak, kontenjan aşımı durumunda bölge dışından başvuran öğrenciler elektronik kura ile belirlenecek.

Velilerin eğitim süreçlerine katılımını artırmak için okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf velilerine yönelik zorunlu 'Ebeveyn Okulu' programı değerlendiriliyor.

Veli randevu sistemi dijitalleşme kapsamında yenileniyor ve velilere farklı iletişim kanallarından bildirim gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını belirten Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akademik takvimin yayımlanacağını belirten Tekin, okullarda uygulanan ara tatil sisteminin yeni eğitim yılında da süreceğini duyurdu. "BİRİNCİ YARIYIL ARA TATİL YAPACAĞIZ" Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim öğretim yılında birinci yarıyılda ara tatil uygulanacağını söyledi. İkinci yarıyıldaki ara tatil döneminin ise Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk geldiğini ifade eden Tekin, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) ARA TATİLİN KALDIRILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ Ara tatil uygulamasına ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda, sistemde değişikliğe gidilebileceğinin sinyali verilmişti. LGS'DE YENİ DÖNEM Sınav güvenliğini artırmak adına yeni bir tedbir aldıklarını açıklayan Tekin, LGS'nin gerçekleştirileceği sınıflara kamera sistemi kurulacağını duyurdu. Öğretmenlerin mahremiyet haklarının gözetileceğinin altını çizen Bakan, kameraların yalnızca sınav saatlerinde aktif olacağını belirtti. Ayrıca LGS ve YKS süreçlerinde müfredat dışı soru sorulmasının mümkün olmadığını vurguladı.