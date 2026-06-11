Pentagon’da tehlikeli madde alarmı: Acil ekipler sevk edildi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Pentagon'da hava kalitesi sorunu tespit edilmesi üzerine ABD Savaş Bakanlığı karargahı geçici olarak kapatıldı.

Arlington County İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Tehlikeli Maddeler Ekibi dahil birimlerini Pentagon'a sevk etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, karargahtaki sistemlerin hava kalitesinde sorun tespit ettiğini ve önleyici tedbirler alındığını açıkladı.

Pentagon çevresinde acil durum ekipleri konuşlandırıldı ve tehlikeli madde incelemesi başlatıldı.

Arlington County ekipleri Pentagon Güç Koruma Ajansı Tehlikeli Maddeler Ekibine destek vermek üzere görev yapıyor.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington County İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri, Pentagon'da "tehlikeli madde olayı" nedeniyle acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından ABD Savaş Bakanlığı karargahı olarak kullanılan Pentagon'da güvenlik önlemleri artırıldı ve karargah geçici olarak kapatıldı.

TEHLİKELİ MADDE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Arlington County İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri'nin X hesabından yapılan açıklamada, Tehlikeli Maddeler Ekibi dahil olmak üzere itfaiye birimlerinin Pentagon'da görev yaptığı belirtildi. Açıklamada, "ACFD birimleri, Tehlikeli Maddeler Ekibimiz de dahil olmak üzere, şu anda Pentagon'da PFPA'nın Tehlikeli Maddeler Ekibine bir tehlikeli madde olayı sırasında destek vermek üzere görev yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.