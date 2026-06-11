Pentagon’da tehlikeli madde alarmı: Acil ekipler sevk edildi
ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Pentagon’da hava kalitesi sorunu tespit edilmesi üzerine tehlikeli madde ekipleri bölgeye sevk edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, binada önleyici tedbirler alındığını açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- Pentagon'da hava kalitesi sorunu tespit edilmesi üzerine ABD Savaş Bakanlığı karargahı geçici olarak kapatıldı.
- Arlington County İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Tehlikeli Maddeler Ekibi dahil birimlerini Pentagon'a sevk etti.
- Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, karargahtaki sistemlerin hava kalitesinde sorun tespit ettiğini ve önleyici tedbirler alındığını açıkladı.
- Pentagon çevresinde acil durum ekipleri konuşlandırıldı ve tehlikeli madde incelemesi başlatıldı.
- Arlington County ekipleri Pentagon Güç Koruma Ajansı Tehlikeli Maddeler Ekibine destek vermek üzere görev yapıyor.
ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington County İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri, Pentagon'da "tehlikeli madde olayı" nedeniyle acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından ABD Savaş Bakanlığı karargahı olarak kullanılan Pentagon'da güvenlik önlemleri artırıldı ve karargah geçici olarak kapatıldı.
TEHLİKELİ MADDE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Arlington County İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri'nin X hesabından yapılan açıklamada, Tehlikeli Maddeler Ekibi dahil olmak üzere itfaiye birimlerinin Pentagon'da görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "ACFD birimleri, Tehlikeli Maddeler Ekibimiz de dahil olmak üzere, şu anda Pentagon'da PFPA'nın Tehlikeli Maddeler Ekibine bir tehlikeli madde olayı sırasında destek vermek üzere görev yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.
HAVA KALİTESİ SORUNU TESPİT EDİLDİ
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise Pentagon'daki sistemlerin "hava kalitesi sorunu" tespit ettiğini ve bunun üzerine önlem amacıyla kısıtlama uygulandığını duyurdu.
Parnell açıklamasında, "Pentagon, karargahın ve içeridekilerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş sistemlere sahip. Bu sistemler, hava kalitesinde bir sorun tespit etti ve bunun önemini belirleyene kadar önleyici tedbirler alınması gerekiyor" dedi.
PENTAGON ÇEVRESİNDE ACİL DURUM HAREKETLİLİĞİ
ABD basınında yer alan haberlere göre, olay nedeniyle Pentagon çevresinde acil durum ekipleri konuşlandırılırken, tehlikeli madde incelemesinin sürdüğü bildirildi.
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