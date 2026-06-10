Provokasyon dalgasında yeni kurşun: Diyarbakır'da Otokoç şubesine saldırı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Diyarbakır'da Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda yaralanan olmadı ancak binada maddi hasar oluştu.

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Diyarbakır Sur ilçesindeki şubesine ve bir bankamatiğe daha önce silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya'daki bir bayiye de daha önce silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıları gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'da Koç Grubu'na yönelik saldırılar zincirine bir yenisi daha eklendi. Üçüncü saldırının ise bu sabah saatlerinde Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Diyarbakır'da Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda yaralanan olmadı ancak binada maddi hasar oluştu.(Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) ÜÇÜNCÜ HEDEF OTOKOÇ BAYİSİ Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmişti. Diyarbakır'daki üçüncü saldırının ise bu sabah saatlerinde Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine gerçekleştirildiği belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.