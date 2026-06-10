İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabah başlayıp 9 saat sürecek!
BEDAŞ’ın 11 Haziran planlı bakım programına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler bazı mahallelerde sabah başlayacak ve 9 saate kadar sürecek.
Hızlı Özet Göster
- BEDAŞ, 11 Haziran'da İstanbul Avrupa Yakası'nda çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulayacak.
- Kesintiler bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde sabah 09.00'dan başlayıp 18.00'e kadar sürecek.
- Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde kesinti uygulanacak.
- Esenler'de kesinti gece 00.30'da başlayıp 06.30'da sona erecek.
- Aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanacak.
İstanbul Avrupa Yakası'nda 11 Haziran'da çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın 11 Haziran planlı bakım çalışma programına göre kesintiler bazı bölgelerde sabah başlayıp akşam 18.00'e kadar sürecek.
KESİNTİ BİRÇOK İLÇEDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
Programda yer alan çalışmaların büyük bölümü 09.00'dan itibaren başlayacak. Bazı bölgelerde kesinti 15.00, 17.00 ve 18.00'e kadar devam edecek.
En uzun kesinti 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak. Esenler'de ise program gece 00.30'da başlayıp 06.30'da sona erecek.
KESİNTİLERİN NEDENİ BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI
Planlı kesintiler iki başlıkta yer alıyor. Bazı bölgelerde bakım programı çalışması, bazı bölgelerde ise yatırım programı çalışması yapılacak.
Bu nedenle kesinti saatleri ilçe ve mahalleye göre değişiyor. Aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanabilecek.
İŞTE 11 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Arnavutköy Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.30 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Mehmet Akif Ersoy Mah. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Hadımköy Mah., Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak, Şerafettin sk. ve civarı
|09.00 - 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Atatürk Mah., Aydınlı, Baltacı, Gelibolu, Körfez, Nihan, Tevhid, Zeynep sk.; Yunus Emre Mah., Akduman sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Hadımköy Mah., Hasan Polatkan, Yaşar Doğu sk. ve civarı
|09.30 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Dursunköy Mah., Ağıl Bayır, Basır, Bilgealp, Dere Yatağı, Dursunköy, Dursunköy-Baklalı, Dursunköy-Boyalık, Dursunköy-Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy-Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik, Özçetin sk.; Tayakadın Mah., Akıncılar sk. ve civarı
|09.00 - 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Anadolu Mah., Amiral, Atasay, Bandırma, Baştopçu, Cemsultan, Dede Efendi, Efdal, Erinç, Eriş, Eşraf, Fatmagül, Fazlı, Fehim, Gökben, Gökova, Hoca Ahmet Yesevi, Hoşdere, Kadriye, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Orhan, Sadun, Salkım Söğüt, Samimi, Tayfur, Tutkun, Yurdagül, Zümre, Üçnar sk. ve civarı
Avcılar Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Tahtakale Mah., Abdi İpekçi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hanımeli sk. ve civarı
Bağcılar Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|10.00 - 14.00
|Bakım programı çalışması
|Fevzi Çakmak Mah., 2055. sk.; Kemalpaşa Mah., 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, Hacı Bektaşı Veli sk. ve civarı
|10.00 - 18.00
|Yatırım programı çalışması
|Fatih Mah., 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1851, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, Cami, Maslak sk. ve civarı
Bahçelievler Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Yenibosna Merkez Mah., Dolunay 1, Köksal, Muştu, Reyhan 1 sk.; Çobançeşme Mah., Mihriban, Mithatpaşa, Nar, Nur, Oğul, Reyhan 1, Yılan sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Çobançeşme Mah., Bağdat, Elmalı, Ergenekon, Halitpaşa, Mithatpaşa, Orman, Piri Reis, Serik, Sülün, Toptaşı, Yaprak 1, Zembilci sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Çobançeşme Mah., Ahmet Haşim 1, Akarsu, Aslan, Aynalı, Bozkurt, Can, Canan 1, Canım, Dr. Sadık Ahmet, Kılıç, Kınalı, Kuzu, Mithatpaşa, Piri Reis, Selman, Seyrantepe, Sofular, Tavşan, Tay, Tilki, Uludağ, Yılan, Yıldız 3, Şimşek sk. ve civarı
Başakşehir Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|11.00 - 13.00
|Yatırım programı çalışması
|Altınşehir Mah., Berrak, Göknar, Çakmak sk. ve civarı
|12.00 - 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Altınşehir Mah., Berrak, Orta Akasya sk. ve civarı
|09.00 - 12.00
|Yatırım programı çalışması
|Altınşehir Mah., Gülay sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Güvercintepe Mah., Ahmet Yesevi, Fatih, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Gül, Misal, Nazar, Osmanlı, Peyami Safa, Yıldırım, Şükür sk. ve civarı
|10.00 - 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Ziya Gökalp Mah., Akser, Akyol, Başkomutan, Elvan, Gezgin, Hanımeli, Lüle, Saruhan, Selvi, Seyit Onbaşı, Tufan, Şanlı sk. ve civarı
Beşiktaş Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|10.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Konaklar Mah., Emek, Şehit Yalçın Aydın sk. ve civarı
|10.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Konaklar Mah., Emek, Günebakan, Ladin sk. ve civarı
|10.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Ortaköy Mah., Ahmet Adnan Saygun, Türk Hava Yolları Sitesi Yolu sk. ve civarı
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Barış Mah., Ali Çebi sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Marmara Mah., 234, 5, 7, 9, Güzide, Hürriyet sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Gürpınar Mah., Galip Esmer, Gündüz, Işık, Seray, Şenol sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Adnan Kahveci Mah., Avrupa, İnönü sk.; Dereağzı Mah., Asma, Asu, Cami, Cevher, Gülağacı, Gülhatmi, Karacaoğlan, Küre, Mevsim, Pehlivan, Sahilyolu, Çiçek, İnönü, Şahin sk.; Gürpınar Mah., Adnan Menderes, Ahmet Haşim, Akay, Alperen, Arı, Arzu, Berber, Bozkır, Cengiz Topel, Civa sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Gürpınar Mah., Dağlar, Demirci, Doğa, Durusu, Erberk, Esen, Ethem Ağa, Fırın, Görgü, Gündoğdu, Güngör, Gürpınar, Halide Edip Adıvar, Hatıp, Hilal, Karayel, Kartal, Kemal Paşa, Kezban, Malik Ağa, Mümin Ağa, Nilay, Pazar, Sahilyolu, Selçuk, Sohbet, Tahir Ağa, Tamure, Tümsek, Ulusal, Yaren, Yasemin, Yaşar, Zarif, Ömer Seyfettin, Öykü, Ünlü, İnönü sk. ve civarı
Büyükçekmece Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Atatürk Mah., Alev, Anafartalar, Bülbül 5, Defne, Gaye, Merve, Neşe 1, Onur 3, Ozan, Saray 1, Yağmur, Yeliz, Yunus Emre, Zühre, İplikçi sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Pınartepe Mah., Akdeniz 1, Akçadağ, Akçakiraz, Ana Ayşe, Atakan, Atatürk, Atatürk 4, Baran, Belediye 1, Dülger, Fulya 3, Gerede, Göztepe, Has, Kudret 1, Metal, Miğfer, Nargile, Polat 1, Piri Reis, Sabır 1, Turgut Özal 1, Umut 2, Uzay 1, Çelebi, Şehit Celal Madendere, Şengül, Şirin 1 sk. ve civarı
Çatalca Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Kestanelik Mah., Sıvat sk.; Kızılcaali Mah., Başkomutan Atatürk, Gülfidan, Güzün Çıkmazı, Halk, Karakaya, Karakoçan Çıkmazı, Karbeyaz Çıkmazı, Karınca Çıkmazı, Kasap Çıkmazı, Nurhayat Çıkmazı, Orkide, Pamuk, Samet sk.; Örcünlü Mah., Bağdere Çıkmazı, Başkomutan Erdoğan, Eski Edirne Asfaltı, Kılavuz Çıkmazı, Kılıç Çıkmazı, Sıvat sk. ve civarı
Esenler Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|00.30 - 06.30
|Bakım programı çalışması
|Oruçreis Mah., Tekstilkent sk. ve civarı
Esenyurt Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|10.00 - 15.00
|Bakım programı çalışması
|Akçaburgaz Mah. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Bağlarçeşme Mah., 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, Bağlarçeşme, Doğan Araslı, Ondokuz Mayıs sk.; Fatih Mah., Ondokuz Mayıs sk. ve civarı
Eyüpsultan Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Akşemsettin Mah., Derin sk. ve civarı
Fatih Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Mevlanakapı Mah., Asmalı Aktar, Aynalı Bakkal, Barutçu, Gaye, Güherciler, Hacı Evliya Camii, Karabaş Akarcası, Karabaş Bostanı, Mücevher, Necef, Nişastahane, Peyk Dede, Peyk Dede Aralığı, Tarsuslu Camii, Tiryakçı, Çarıkhane, Çorlulu Alipaşa sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Hoca Gıyasettin Mah., Vefa sk.; Mevlanakapı Mah., Barutçu, Gaye, Güherciler, Karabaş Akarcası, Keresteci Veli, Nişastahane, Peyk Dede, Tiryakçı, Yayla, Çarıkhane, Çorlulu Alipaşa sk.; Seyyid Ömer Mah., Evliya Ata, Karagöz Tekkesi, Keresteci Veli, Yayla, Çarıkhane sk.; Şehremini Mah., Keresteci Veli, Yayla sk. ve civarı
Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Barbaros Hayrettin Paşa Mah. ve civarı
|09.00 - 18.00
|Yatırım programı çalışması
|Karadeniz Mah., 1144, 1166, 1168, 1168/1, 1169, 1170, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1171, 1172 sk. ve civarı
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Karayolları Mah., 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 584, Galeri sk.; Yeni Mahalle Mah., 542, 542/1, 543, 552, 553, 554, 555, 556, 556/2, 556/3, 557, 587, 588, 589, Galeri sk. ve civarı
Kağıthane Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 18.00
|Yatırım programı çalışması
|Hamidiye Mah., Seyrantepe Mah. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Merkez Mah. ve civarı
|09.00 - 18.00
|Yatırım programı çalışması
|Çeliktepe Mah., Buhara, Depo Arkası, Depo Arkası Çıkmazı, Derya, Fatih Sultan Mehmet, Han, Karahisar, Kubilay, İmalat, Şairane, Şehit Doğan Ayaz sk. ve civarı
Sarıyer Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Sarıyer Merkez Mah. ve civarı
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Zekeriyaköy Mah., Allı Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Fırat, Kelebek, Palmiye Konakları, Tarakçı sk. ve civarı
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Maden Mah., Göktuğ, Rumelifeneri sk.; Rumeli Kavağı Mah., Yeni Dostlar Sitesi sk. ve civarı
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Maden Mah., Akbudak, Ayçiçeği, Bağlar, Hale Çıkmazı, Itır, Işık, Kıymet Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Maral, Melike Çıkmazı, Selvi, Yaylalı, Çimen, İrem, Şifa Yolu Üstü sk. ve civarı
Silivri Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Seymen Mah., Gökkubbe, Kurban Çıkmazı, Mehdi, Meram, Mondros, Müderris Çıkmazı, Narin Çıkmazı, Naim, Nevra Çıkmazı, Okur, Sandık Çıkmazı, Sema, Sosyal, Tezel, Topraklı, Yalgın, Özkurt, Özsu Çıkmazı sk. ve civarı
|09.00 - 17.00
|Bakım programı çalışması
|Seymen Mah., Akıncı, Akif Çeşme, Asi Çıkmazı, Atak Çıkmazı, Avcı, Başar Çıkmazı, Burup Çıkmazı, Bilgili Çıkmazı, Biçer Çıkmazı, Dargın, Dirik Çıkmazı, Erkan, Esen Çıkmazı, Gazi Yiğit, Gezer Çıkmazı sk. ve civarı
Sultangazi Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Zübeyde Hanım Mah. ve civarı
|10.00 - 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Sultançiftliği Mah., 16, 18, 19, Eski Edirne Asfaltı, Ordu sk. ve civarı
Şişli Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 - 18.00
|Yatırım programı çalışması
|Mecidiyeköy Mah., Kısmet, Şehit Er Cihan Namlı sk. ve civarı
|10.00 - 18.00
|Bakım programı çalışması
|Fulya Mah., Aytekin Kotil, Bahçeler, Büyükdere, Denizhan, Mehmetçik sk. ve civarı