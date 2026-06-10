İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabah başlayıp 9 saat sürecek!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster BEDAŞ, 11 Haziran'da İstanbul Avrupa Yakası'nda çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulayacak.

Kesintiler bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde sabah 09.00'dan başlayıp 18.00'e kadar sürecek.

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde kesinti uygulanacak.

Esenler'de kesinti gece 00.30'da başlayıp 06.30'da sona erecek.

Aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanacak.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 11 Haziran'da çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın 11 Haziran planlı bakım çalışma programına göre kesintiler bazı bölgelerde sabah başlayıp akşam 18.00'e kadar sürecek.

Kesintiler bazı ilçelerde sabah başlayıp akşam 18.00’e kadar sürecek. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir) KESİNTİ BİRÇOK İLÇEDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK Programda yer alan çalışmaların büyük bölümü 09.00'dan itibaren başlayacak. Bazı bölgelerde kesinti 15.00, 17.00 ve 18.00'e kadar devam edecek. En uzun kesinti 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak. Esenler'de ise program gece 00.30'da başlayıp 06.30'da sona erecek.