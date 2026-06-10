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İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabah başlayıp 9 saat sürecek!

BEDAŞ’ın 11 Haziran planlı bakım programına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler bazı mahallelerde sabah başlayacak ve 9 saate kadar sürecek.

Giriş Tarihi:
İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabah başlayıp 9 saat sürecek!
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  • BEDAŞ, 11 Haziran'da İstanbul Avrupa Yakası'nda çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulayacak.
  • Kesintiler bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde sabah 09.00'dan başlayıp 18.00'e kadar sürecek.
  • Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde kesinti uygulanacak.
  • Esenler'de kesinti gece 00.30'da başlayıp 06.30'da sona erecek.
  • Aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanacak.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 11 Haziran'da çok sayıda mahalle ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın 11 Haziran planlı bakım çalışma programına göre kesintiler bazı bölgelerde sabah başlayıp akşam 18.00'e kadar sürecek.

Kesintiler bazı ilçelerde sabah başlayıp akşam 18.00’e kadar sürecek. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir) Kesintiler bazı ilçelerde sabah başlayıp akşam 18.00’e kadar sürecek. (Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

KESİNTİ BİRÇOK İLÇEDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Programda yer alan çalışmaların büyük bölümü 09.00'dan itibaren başlayacak. Bazı bölgelerde kesinti 15.00, 17.00 ve 18.00'e kadar devam edecek.

En uzun kesinti 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak. Esenler'de ise program gece 00.30'da başlayıp 06.30'da sona erecek.

Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik verilemeyecek.Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLERİN NEDENİ BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

Planlı kesintiler iki başlıkta yer alıyor. Bazı bölgelerde bakım programı çalışması, bazı bölgelerde ise yatırım programı çalışması yapılacak.

Bu nedenle kesinti saatleri ilçe ve mahalleye göre değişiyor. Aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanabilecek.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 19 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabah başlayıp 9 saat sürecek!-4

İŞTE 11 HAZİRAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.30 - 17.00Bakım programı çalışmasıMehmet Akif Ersoy Mah. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıHadımköy Mah., Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak, Şerafettin sk. ve civarı
09.00 - 15.00Yatırım programı çalışmasıAtatürk Mah., Aydınlı, Baltacı, Gelibolu, Körfez, Nihan, Tevhid, Zeynep sk.; Yunus Emre Mah., Akduman sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıHadımköy Mah., Hasan Polatkan, Yaşar Doğu sk. ve civarı
09.30 - 17.00Yatırım programı çalışmasıDursunköy Mah., Ağıl Bayır, Basır, Bilgealp, Dere Yatağı, Dursunköy, Dursunköy-Baklalı, Dursunköy-Boyalık, Dursunköy-Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy-Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik, Özçetin sk.; Tayakadın Mah., Akıncılar sk. ve civarı
09.00 - 15.00Yatırım programı çalışmasıAnadolu Mah., Amiral, Atasay, Bandırma, Baştopçu, Cemsultan, Dede Efendi, Efdal, Erinç, Eriş, Eşraf, Fatmagül, Fazlı, Fehim, Gökben, Gökova, Hoca Ahmet Yesevi, Hoşdere, Kadriye, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Orhan, Sadun, Salkım Söğüt, Samimi, Tayfur, Tutkun, Yurdagül, Zümre, Üçnar sk. ve civarı

Avcılar Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıTahtakale Mah., Abdi İpekçi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hanımeli sk. ve civarı

Bağcılar Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
10.00 - 14.00Bakım programı çalışmasıFevzi Çakmak Mah., 2055. sk.; Kemalpaşa Mah., 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, Hacı Bektaşı Veli sk. ve civarı
10.00 - 18.00Yatırım programı çalışmasıFatih Mah., 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1851, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, Cami, Maslak sk. ve civarı

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıYenibosna Merkez Mah., Dolunay 1, Köksal, Muştu, Reyhan 1 sk.; Çobançeşme Mah., Mihriban, Mithatpaşa, Nar, Nur, Oğul, Reyhan 1, Yılan sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıÇobançeşme Mah., Bağdat, Elmalı, Ergenekon, Halitpaşa, Mithatpaşa, Orman, Piri Reis, Serik, Sülün, Toptaşı, Yaprak 1, Zembilci sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıÇobançeşme Mah., Ahmet Haşim 1, Akarsu, Aslan, Aynalı, Bozkurt, Can, Canan 1, Canım, Dr. Sadık Ahmet, Kılıç, Kınalı, Kuzu, Mithatpaşa, Piri Reis, Selman, Seyrantepe, Sofular, Tavşan, Tay, Tilki, Uludağ, Yılan, Yıldız 3, Şimşek sk. ve civarı

Başakşehir Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
11.00 - 13.00Yatırım programı çalışmasıAltınşehir Mah., Berrak, Göknar, Çakmak sk. ve civarı
12.00 - 15.00Yatırım programı çalışmasıAltınşehir Mah., Berrak, Orta Akasya sk. ve civarı
09.00 - 12.00Yatırım programı çalışmasıAltınşehir Mah., Gülay sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıGüvercintepe Mah., Ahmet Yesevi, Fatih, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Gül, Misal, Nazar, Osmanlı, Peyami Safa, Yıldırım, Şükür sk. ve civarı
10.00 - 15.00Yatırım programı çalışmasıZiya Gökalp Mah., Akser, Akyol, Başkomutan, Elvan, Gezgin, Hanımeli, Lüle, Saruhan, Selvi, Seyit Onbaşı, Tufan, Şanlı sk. ve civarı

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
10.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıKonaklar Mah., Emek, Şehit Yalçın Aydın sk. ve civarı
10.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıKonaklar Mah., Emek, Günebakan, Ladin sk. ve civarı
10.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıOrtaköy Mah., Ahmet Adnan Saygun, Türk Hava Yolları Sitesi Yolu sk. ve civarı

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıBarış Mah., Ali Çebi sk. ve civarı
09.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıMarmara Mah., 234, 5, 7, 9, Güzide, Hürriyet sk. ve civarı
09.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıGürpınar Mah., Galip Esmer, Gündüz, Işık, Seray, Şenol sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıAdnan Kahveci Mah., Avrupa, İnönü sk.; Dereağzı Mah., Asma, Asu, Cami, Cevher, Gülağacı, Gülhatmi, Karacaoğlan, Küre, Mevsim, Pehlivan, Sahilyolu, Çiçek, İnönü, Şahin sk.; Gürpınar Mah., Adnan Menderes, Ahmet Haşim, Akay, Alperen, Arı, Arzu, Berber, Bozkır, Cengiz Topel, Civa sk. ve civarı
09.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıGürpınar Mah., Dağlar, Demirci, Doğa, Durusu, Erberk, Esen, Ethem Ağa, Fırın, Görgü, Gündoğdu, Güngör, Gürpınar, Halide Edip Adıvar, Hatıp, Hilal, Karayel, Kartal, Kemal Paşa, Kezban, Malik Ağa, Mümin Ağa, Nilay, Pazar, Sahilyolu, Selçuk, Sohbet, Tahir Ağa, Tamure, Tümsek, Ulusal, Yaren, Yasemin, Yaşar, Zarif, Ömer Seyfettin, Öykü, Ünlü, İnönü sk. ve civarı

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıAtatürk Mah., Alev, Anafartalar, Bülbül 5, Defne, Gaye, Merve, Neşe 1, Onur 3, Ozan, Saray 1, Yağmur, Yeliz, Yunus Emre, Zühre, İplikçi sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıPınartepe Mah., Akdeniz 1, Akçadağ, Akçakiraz, Ana Ayşe, Atakan, Atatürk, Atatürk 4, Baran, Belediye 1, Dülger, Fulya 3, Gerede, Göztepe, Has, Kudret 1, Metal, Miğfer, Nargile, Polat 1, Piri Reis, Sabır 1, Turgut Özal 1, Umut 2, Uzay 1, Çelebi, Şehit Celal Madendere, Şengül, Şirin 1 sk. ve civarı

Çatalca Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıKestanelik Mah., Sıvat sk.; Kızılcaali Mah., Başkomutan Atatürk, Gülfidan, Güzün Çıkmazı, Halk, Karakaya, Karakoçan Çıkmazı, Karbeyaz Çıkmazı, Karınca Çıkmazı, Kasap Çıkmazı, Nurhayat Çıkmazı, Orkide, Pamuk, Samet sk.; Örcünlü Mah., Bağdere Çıkmazı, Başkomutan Erdoğan, Eski Edirne Asfaltı, Kılavuz Çıkmazı, Kılıç Çıkmazı, Sıvat sk. ve civarı

Esenler Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
00.30 - 06.30Bakım programı çalışmasıOruçreis Mah., Tekstilkent sk. ve civarı

Esenyurt Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
10.00 - 15.00Bakım programı çalışmasıAkçaburgaz Mah. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıBağlarçeşme Mah., 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, Bağlarçeşme, Doğan Araslı, Ondokuz Mayıs sk.; Fatih Mah., Ondokuz Mayıs sk. ve civarı

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 15.00Yatırım programı çalışmasıAkşemsettin Mah., Derin sk. ve civarı

Fatih Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıMevlanakapı Mah., Asmalı Aktar, Aynalı Bakkal, Barutçu, Gaye, Güherciler, Hacı Evliya Camii, Karabaş Akarcası, Karabaş Bostanı, Mücevher, Necef, Nişastahane, Peyk Dede, Peyk Dede Aralığı, Tarsuslu Camii, Tiryakçı, Çarıkhane, Çorlulu Alipaşa sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıHoca Gıyasettin Mah., Vefa sk.; Mevlanakapı Mah., Barutçu, Gaye, Güherciler, Karabaş Akarcası, Keresteci Veli, Nişastahane, Peyk Dede, Tiryakçı, Yayla, Çarıkhane, Çorlulu Alipaşa sk.; Seyyid Ömer Mah., Evliya Ata, Karagöz Tekkesi, Keresteci Veli, Yayla, Çarıkhane sk.; Şehremini Mah., Keresteci Veli, Yayla sk. ve civarı

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıBarbaros Hayrettin Paşa Mah. ve civarı
09.00 - 18.00Yatırım programı çalışmasıKaradeniz Mah., 1144, 1166, 1168, 1168/1, 1169, 1170, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1171, 1172 sk. ve civarı
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıKarayolları Mah., 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 584, Galeri sk.; Yeni Mahalle Mah., 542, 542/1, 543, 552, 553, 554, 555, 556, 556/2, 556/3, 557, 587, 588, 589, Galeri sk. ve civarı

Kağıthane Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 18.00Yatırım programı çalışmasıHamidiye Mah., Seyrantepe Mah. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıMerkez Mah. ve civarı
09.00 - 18.00Yatırım programı çalışmasıÇeliktepe Mah., Buhara, Depo Arkası, Depo Arkası Çıkmazı, Derya, Fatih Sultan Mehmet, Han, Karahisar, Kubilay, İmalat, Şairane, Şehit Doğan Ayaz sk. ve civarı

Sarıyer Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıSarıyer Merkez Mah. ve civarı
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıZekeriyaköy Mah., Allı Turna, Atabey, Doğanyol, Ekiciler, Fırat, Kelebek, Palmiye Konakları, Tarakçı sk. ve civarı
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıMaden Mah., Göktuğ, Rumelifeneri sk.; Rumeli Kavağı Mah., Yeni Dostlar Sitesi sk. ve civarı
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıMaden Mah., Akbudak, Ayçiçeği, Bağlar, Hale Çıkmazı, Itır, Işık, Kıymet Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Maral, Melike Çıkmazı, Selvi, Yaylalı, Çimen, İrem, Şifa Yolu Üstü sk. ve civarı

Silivri Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıSeymen Mah., Gökkubbe, Kurban Çıkmazı, Mehdi, Meram, Mondros, Müderris Çıkmazı, Narin Çıkmazı, Naim, Nevra Çıkmazı, Okur, Sandık Çıkmazı, Sema, Sosyal, Tezel, Topraklı, Yalgın, Özkurt, Özsu Çıkmazı sk. ve civarı
09.00 - 17.00Bakım programı çalışmasıSeymen Mah., Akıncı, Akif Çeşme, Asi Çıkmazı, Atak Çıkmazı, Avcı, Başar Çıkmazı, Burup Çıkmazı, Bilgili Çıkmazı, Biçer Çıkmazı, Dargın, Dirik Çıkmazı, Erkan, Esen Çıkmazı, Gazi Yiğit, Gezer Çıkmazı sk. ve civarı

Sultangazi Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıZübeyde Hanım Mah. ve civarı
10.00 - 17.00Yatırım programı çalışmasıSultançiftliği Mah., 16, 18, 19, Eski Edirne Asfaltı, Ordu sk. ve civarı

Şişli Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 - 18.00Yatırım programı çalışmasıMecidiyeköy Mah., Kısmet, Şehit Er Cihan Namlı sk. ve civarı
10.00 - 18.00Bakım programı çalışmasıFulya Mah., Aytekin Kotil, Bahçeler, Büyükdere, Denizhan, Mehmetçik sk. ve civarı

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