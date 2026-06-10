DMM’den kaçak mülteciler Türkiye’ye gönderiliyor iddiasına yalanlama
DMM, Almanya’nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Türkiye’nin üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmediği vurgulanarak provokatif içeriklere karşı yasal süreç başlatıldığı bildirildi.
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- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve diğer ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iddiasını yalanladı.
- Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmakta olup yabancı uyruklu kişilerin Türkiye tarafından geri alınması söz konusu değil.
- DMM, Türkiye'nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığını açıkladı.
- Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye değil kendi ülkelerine gönderildiği belirtildi.
- Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında yasal süreç başlatıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor" iddiasını yalanladı.
"TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARINI KABUL ETME UYGULAMASI YOK"
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulandı.
GERİ KABUL ANLAŞMASI YALNIZCA TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN UYGULANIYOR
DMM açıklamasında, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın sadece Türk vatandaşları için uygulandığının altı çizildi. Bu nedenle yabancı uyruklu kişilerin Türkiye tarafından geri alınmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye değil, kendi ülkelerine gönderildiği kaydedildi.
PROVOKASYON AMAÇLI İÇERİKLERE YASAL SÜREÇ
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değildir.
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."
RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇAĞRISI
DMM, kamuoyunun algı ve provokasyon amaçlı içeriklere itibar etmemesi gerektiğini belirterek vatandaşlara yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu.