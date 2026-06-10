DMM’den kaçak mülteciler Türkiye’ye gönderiliyor iddiasına yalanlama

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye değil kendi ülkelerine gönderildiği belirtildi.

DMM, Türkiye'nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığını açıkladı.

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmakta olup yabancı uyruklu kişilerin Türkiye tarafından geri alınması söz konusu değil.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve diğer ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulandı.

GERİ KABUL ANLAŞMASI YALNIZCA TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN UYGULANIYOR

DMM açıklamasında, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın sadece Türk vatandaşları için uygulandığının altı çizildi. Bu nedenle yabancı uyruklu kişilerin Türkiye tarafından geri alınmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye değil, kendi ülkelerine gönderildiği kaydedildi.