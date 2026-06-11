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Gülistan Doku cinayetinde 10 bin dolar bilmecesi: Umut Altaş Türkay Sonel’den borç istemiş

Gülistan’la ilgili ABD’de tutuklanan firari Umut Altaş’ın soruşturma başlamadan 7 ay önce valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’den 10 bin dolar borç istediği ortaya çıktı.

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Gülistan Doku cinayetinde 10 bin dolar bilmecesi: Umut Altaş Türkay Sonel’den borç istemiş
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  • Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetiyle ilgili valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.
  • Sonel savcılıktaki ifadesinde ABD'de tutuklanan firari Umut Altaş'ın kendisinden 6-7 ay önce 10 bin dolar borç para istediğini söyledi.
  • Sonel ifadesinde Umut Altaş ve çevresindeki kişilerin sanayide uyuşturucu madde kullandığını ve kendisini bu ortamlara sokmadıklarını belirtti.
  • Gülistan Doku'nun ablası Aygül'ün valinin oğluna babasının kardeşini bulup bulamayacağını sorduğu ortaya çıktı.

Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21) cinayetiyle ilgili tutuklanan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel, savcılıktaki ifadesinde ABD'de tutuklu olan firari Umut Altaş ile ilgili iddialarda bulundu.

Gülistan Doku cinayetinde 10 bin dolar bilmecesi: Umut Altaş Türkay Sonel’den borç istemiş-2

Sonel, "Yaklaşık 6-7 ay (gözaltı operasyonu yapılmadan) önce Umut beni yurt dışı numarası ile whatsapp'tan arayarak 10 bin dolar borç para istedi" dedi.

Takvim Gazetesi'ndan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Sonel'in ifadesinde Umut Altaş ve çevresindekilerin uyuşturucu kullandığına dair sözleri dikkat çekti. Sonel'in, "Altaş ve ismini Ekincan olarak bildiğim ve hatırlamadığım başkaları uyuşturucu madde kullanıyorlardı ve beni bu ortamlara sokmazlardı. Bu kişiler uyuşturucuyu sanayide kullanırlardı" dediği öğrenildi.

Gülistan Doku cinayetinde 10 bin dolar bilmecesi: Umut Altaş Türkay Sonel’den borç istemiş-3

Gülistan'ın ablası Aygül'ün valinin oğluna, "Ablacım baban kardeşimi bulur değil mi" diye sorduğu ortaya çıktı.

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