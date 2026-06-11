Gülistan Doku cinayetinde 10 bin dolar bilmecesi: Umut Altaş Türkay Sonel’den borç istemiş

Sonel ifadesinde Umut Altaş ve çevresindeki kişilerin sanayide uyuşturucu madde kullandığını ve kendisini bu ortamlara sokmadıklarını belirtti.

Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21) cinayetiyle ilgili tutuklanan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel, savcılıktaki ifadesinde ABD'de tutuklu olan firari Umut Altaş ile ilgili iddialarda bulundu.

Sonel, "Yaklaşık 6-7 ay (gözaltı operasyonu yapılmadan) önce Umut beni yurt dışı numarası ile whatsapp'tan arayarak 10 bin dolar borç para istedi" dedi.

Takvim Gazetesi'ndan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Sonel'in ifadesinde Umut Altaş ve çevresindekilerin uyuşturucu kullandığına dair sözleri dikkat çekti. Sonel'in, "Altaş ve ismini Ekincan olarak bildiğim ve hatırlamadığım başkaları uyuşturucu madde kullanıyorlardı ve beni bu ortamlara sokmazlardı. Bu kişiler uyuşturucuyu sanayide kullanırlardı" dediği öğrenildi.