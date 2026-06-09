Cumhur İttifakı vatandaşların güvenli limanı oldu: Kazanan başkanlar sandık zaferlerini anlattı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 belde statüsü kazanan yerleşim yerinde yapılan yerel ara seçimlerde Cumhur İttifakı adayları 5 beldede seçimi kazandı.

Nevşehir Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa'da Mustafa Özer, Tokat Reşadiye'ye bağlı Yolüstü'nde Mustafa Altın, Tokat Almus'a bağlı Bağtaşı'nda Mustafa Karadağ ve Gümüşhane Tekke Beldesi'nde Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi.

Tokat Yeşilyurt'a bağlı Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel seçimi kazandı.

Seçilen belediye başkanları, Cumhur İttifakı belediyeciliği anlayışıyla hizmet edeceklerini açıkladı.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarının başarısı, vatandaşların bu ittifaka güven duymasından kaynaklandı.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde gerçekleştirilen yerel ara seçimlerde sandık başına giden vatandaşlar, yeni belediye başkanlarını belirledi. Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre; seçimlerin ardından Cumhur İttifakı adayları beş beldede ipi göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı. Seçimlerden zaferle ayrılan belediye başkanları, sonuçların ardından değerlendirmelerde bulundu. Nevşehir Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa'da belediye başkanı seçilen Mustafa Özer: Cumhur İttifakı'nın birlikteliği seçim başarısında önemli rol oynadı. Cumhur İttifakı belediyeciliğinin vatandaşa verdiği güven sandığa yansımıştır. Biz de bu güvene layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı 5 beldede zafer kazandı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde belediye başkanı seçilen Mustafa Altın: Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla vatandaşlarımız hak ettiği belediyeciliği sahada görecek. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde belediye başkanı seçilen Mustafa Karadağ: Bugüne kadar başardığımız işler, belediye imkânlarıyla ve AK Parti'nin eser ve hizmet anlayışıyla hayata geçireceğimiz projelerin en büyük teminatıdır. Muhtarlık mührüyle başladığımız hizmet yolculuğuna şimdi çok daha güçlü projelerle devam edeceğiz. Şeffaf, adil ve çalışkan bir yönetim anlayışıyla Bağtaşı Belediyemizi bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek için gece gündüz çalışacağız.