Rapçi "Patron" uyuşturucuya özendirmeden tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
"Patron" mahlasıyla tanınan rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında, şarkı sözlerinde yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında ifadesi alınan Erkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Hızlı Özet Göster
- Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, YouTube'da 'Patron' mahlasıyla içerik üreten rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında inceleme başlattı.
- Erkurt'un 6 şarkısında geçen 'Mary', 'koka', 'zula' gibi ifadelerin uyuşturucu kullanımını özendirici nitelikte olduğu tespit edildi.
- Ege Erkurt davet usulüyle emniyete çağrılarak şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
- Erkurt savcılık ifadesinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, YouTube'da "Patron" mahlasıyla içerik üreten rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.
UYUŞTURUCU MADDEYE ÖZENDİRME SUÇUNDAN MERCEK ALTINA ALINDI
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Erkurt'un "Goal", "Hayvan", "Bıktım Yalanlarından", "Ev", "Kısasa Kısas" ve "Jet Lag" isimli şarkılarında geçen "Mary", "koka", "zula", "cigara", "kush", "mal" ve "kafam yüksek" gibi ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu tespit edildi. Ege Erkurt'un davet usulüyle emniyete çağrılması ve şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması talimatı verildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Erkurt, savcılık ifadesi sonrasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.