Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, YouTube'da "Patron" mahlasıyla içerik üreten rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDEYE ÖZENDİRME SUÇUNDAN MERCEK ALTINA ALINDI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Erkurt'un "Goal", "Hayvan", "Bıktım Yalanlarından", "Ev", "Kısasa Kısas" ve "Jet Lag" isimli şarkılarında geçen "Mary", "koka", "zula", "cigara", "kush", "mal" ve "kafam yüksek" gibi ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu tespit edildi. Ege Erkurt'un davet usulüyle emniyete çağrılması ve şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması talimatı verildi.