Bakan Kurum Bonn’da COP31 öncesi 10 başlık ve 6 hedefi duyurdu
Almanya’daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı’na katılan COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli alanını ve 6 hedefini duyurdu. Bakan Kurum, dünyanın artık verilen kararların hayata geçtiğini görmek istediğini vurguladı.
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- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 Eylem Gündemi'ni açıkladı.
- COP31 Eylem Gündemi kapsamında 10 öncelikli tema ve 6 hedef belirlendi.
- Kurum, belirlenen temaların dünyanın en acil ihtiyaç alanlarına, ülkelerin uygulamada karşılaştığı zorluklara ve COP31'in kalıcı miras bırakabileceği alanlara odaklandığını belirtti.
- COP31'in temel yaklaşımının iklim alanında uygulamayı hızlandırmak ve daha önce alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak olduğu vurgulandı.
- Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'de geleceğin birlikte şekillendirilmesi çağrısında bulundu.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli alanını ve 6 hedefini açıkladı. Kurum, "Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim; geleceği birlikte şekillendirelim." ifadelerini kullandı.
Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya giden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli alanını ve 6 hedefini duyurdu.
COP31 İÇİN YOL HARİTASI DUYURULDU
Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi kapsamında 10 öncelikli tema belirlendiğini ifade ederek, bu başlıkların yalnızca sembolik tercihlerden oluşmadığını vurguladı.
Bakan Kurum, "COP31 Eylem Gündemi altında 10 öncelikli tema belirledik. Bu temaları belirlerken yalnızca başlık seçmedik. Bugün dünyanın en acil ihtiyaç alanlarına, ülkelerin uygulamada karşılaştığı zorluklara ve COP31'in kalıcı miras bırakabileceği alanlara odaklandık." dedi.
UYGULAMA VURGUSU ÖNE ÇIKTI
COP31'in temel yaklaşımının iklim alanında uygulamayı daha da hızlandırmak olduğunu belirten Kurum, dünyanın artık yalnızca yeni kararlar değil, daha önce alınan kararların sahada hayata geçirildiğini görmek istediğini söyledi.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor. Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Gelin, taahhütleri sonuca ulaştıralım. Gelin, farklılıklarımızı ortak çözüm gücüne çevirelim. Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim; geleceği birlikte şekillendirelim."