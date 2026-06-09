Bakan Kurum Bonn’da COP31 öncesi 10 başlık ve 6 hedefi duyurdu

COP31'in temel yaklaşımının iklim alanında uygulamayı hızlandırmak ve daha önce alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Kurum, belirlenen temaların dünyanın en acil ihtiyaç alanlarına, ülkelerin uygulamada karşılaştığı zorluklara ve COP31'in kalıcı miras bırakabileceği alanlara odaklandığını belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 Eylem Gündemi'ni açıkladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli alanını ve 6 hedefini açıkladı. Kurum, "Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim; geleceği birlikte şekillendirelim." ifadelerini kullandı.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya giden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli alanını ve 6 hedefini duyurdu.