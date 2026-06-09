Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün müşterek çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yurt genelinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleşti.