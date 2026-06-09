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Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 13 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
  • Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün müşterek çalışmasıyla gerçekleştirildi.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yurt genelinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleşti.

Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı-2

EMNİYETTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitler bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı-3 İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı-3

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı-5 Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı-6 Terör propagandasına geçit verilmedi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı-7
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