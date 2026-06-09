BİK Analitik sistemi yenileniyor: Dijital yayıncılıkta yeni dönem

Geçiş süreci boyunca ölçümleme işleyişinde kesinti yaşanmaması için mevcut sistem ile eş güdümlü çalışma yürütüldü.

Yeni versiyona ilişkin politika belgesi 6 Temmuz'da yayımlanacak ve diğer kategorilerdeki geçişler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Yeni versiyonda ölçümleme yöntemleri, yeni nesil cihaz ve uygulama mimarileri ile ziyaretçilerin haber okuma davranışlarını ve etkileşim düzeyini yansıtan parametreler ölçümleme kriterlerine dahil edildi.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinin ölçümlenmesi amacıyla geliştirilen BİK Analitik sistemi, dijital yayıncılık ekosisteminin değişen dinamikleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleniyor.

Basın İlan Kurumunun ʺBİK Analitikʺ sistemi güncelleniyor. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

ÖLÇÜMLEME KRİTERLERİNDE NELER VAR?

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumunun görev alanındaki internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik sistemi, ziyaretçi davranışları, cihaz çeşitliliği ve erişim kanallarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yeniden yapılandırıldı.

Temmuz ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya alınacak BİK Analitik Versiyon 2'de ölçümleme yöntemleri, yeni nesil cihaz ve uygulama mimarileri ile güncel izleme ve doğrulama ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde revize edilirken ziyaretçilerin haber okuma davranışlarını ve etkileşim düzeyini yansıtan parametreler ölçümleme kriterlerine dahil edildi.