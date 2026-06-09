BİK Analitik sistemi yenileniyor: Dijital yayıncılıkta yeni dönem
Basın İlan Kurumu tarafından internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ölçmek amacıyla geliştirilen BİK Analitik sistemi, dijital yayıncılık alanındaki yeni ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleniyor. Yenilenen sistemle daha kapsamlı, şeffaf ve etkin veri analizinin sağlanması hedefleniyor.
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- Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ölçümleyen BİK Analitik sistemini güncelleyerek Versiyon 2'yi temmuz ayında kademeli olarak uygulamaya alacak.
- Yeni versiyonda ölçümleme yöntemleri, yeni nesil cihaz ve uygulama mimarileri ile ziyaretçilerin haber okuma davranışlarını ve etkileşim düzeyini yansıtan parametreler ölçümleme kriterlerine dahil edildi.
- Genel kategorideki internet haber sitelerinde Versiyon 2 ölçümleri 10 Temmuz'dan itibaren esas alınmaya başlanacak.
- Yeni versiyona ilişkin politika belgesi 6 Temmuz'da yayımlanacak ve diğer kategorilerdeki geçişler ay sonuna kadar tamamlanacak.
- Geçiş süreci boyunca ölçümleme işleyişinde kesinti yaşanmaması için mevcut sistem ile eş güdümlü çalışma yürütüldü.
Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinin ölçümlenmesi amacıyla geliştirilen BİK Analitik sistemi, dijital yayıncılık ekosisteminin değişen dinamikleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleniyor.
ÖLÇÜMLEME KRİTERLERİNDE NELER VAR?
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumunun görev alanındaki internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik sistemi, ziyaretçi davranışları, cihaz çeşitliliği ve erişim kanallarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yeniden yapılandırıldı.
Temmuz ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya alınacak BİK Analitik Versiyon 2'de ölçümleme yöntemleri, yeni nesil cihaz ve uygulama mimarileri ile güncel izleme ve doğrulama ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde revize edilirken ziyaretçilerin haber okuma davranışlarını ve etkileşim düzeyini yansıtan parametreler ölçümleme kriterlerine dahil edildi.
POLİTİKA BELGESİ 6 TEMMUZ'DA YAYIMLANACAK
Yeni altyapının geliştirme ve test süreçleri, ölçümleme işleyişinde herhangi bir kesintiye yol açılmaması amacıyla mevcut sistemle eş güdümlü şekilde yürütüldü. Bu kapsamda internet haber siteleri, eş zamanlı olarak Versiyon 2 altyapısı üzerinden de izlenerek sistemin işleyişi değerlendirildi.
Yeni versiyona ilişkin politika belgesi 6 Temmuz'da yayımlanacak. Geçiş süreci ise yayın kategorileri dikkate alınarak temmuz ayı boyunca kademeli şekilde yürütülecek.
10 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ESAS ALINACAK
Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinde Versiyon 2 ölçümleri 10 Temmuz'dan itibaren esas alınmaya başlanacak. Diğer kategorilerdeki geçişlerin ise ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Teknik yönlendirmeler, uygulanacak işlemler ve geçiş takvimine ilişkin internet haber sitelerine ayrıca yazılı bildirim yapılacak.