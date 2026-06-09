KVKK'dan güvenlik kamerası uyarısı: Çalışanını gözetleyene ceza!

Güvenlik kamerası sistemlerinin yüz tanıma ve ses kaydı gibi özel hayata müdahale eden özellikler barındırmaması gerekiyor.

KVKK, tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanı gibi özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, güvenlik kameralarının çalışan verimliliğini izleme ve genel kontrol gibi amaç dışı kullanımlarının özel hayatın gizliliğine müdahale oluşturabileceğini açıkladı.

İş yerleri, apartmanlar ve sitelerde güvenlik kamerasının amaç dışında kullanımı yönünde artan şikayetler karşısında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) harekete geçti, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

KVKK, özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilmemesi gerektiğini bildirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)

KVKK'dan yapılan açıklamada, güvenlik kameralarının belirlenen amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde "çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama" gibi amaçlarla kullanımının, bireylerin özel hayatının gizliliği hakkına müdahale teşkil edebileceği ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olabileceği kaydedildi.

DİNLENME ALANINA KONULAMAZ

Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.