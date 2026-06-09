KVKK'dan güvenlik kamerası uyarısı: Çalışanını gözetleyene ceza!
İş yerleri ile apartman ve sitelerde güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmasına ilişkin şikayetler son dönemde arttı. Devreye giren KVKK, ‘Çalışanların izlenmesi, dairelerin içlerinin görüntülenmesi ve yüz tanıma gibi uygulamalar yaptırımlara yol açabilir’ uyarısında bulundu.
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- Kişisel Verileri Koruma Kurumu, güvenlik kameralarının çalışan verimliliğini izleme ve genel kontrol gibi amaç dışı kullanımlarının özel hayatın gizliliğine müdahale oluşturabileceğini açıkladı.
- KVKK, tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanı gibi özel alanlara güvenlik kamerası yerleştirilmemesi gerektiğini bildirdi.
- Apartman ve sitelerde güvenlik kameraları ortak alanlara yerleştirilmeli, daire kapısı önlerine bağımsız alanın içini görecek şekilde konulmamalı.
- Güvenlik kamerası sistemlerinin yüz tanıma ve ses kaydı gibi özel hayata müdahale eden özellikler barındırmaması gerekiyor.
- KVKK, mevzuata aykırı kamera kullanımı durumunda idari para cezası dahil yaptırımlar uygulanabileceğini duyurdu.
İş yerleri, apartmanlar ve sitelerde güvenlik kamerasının amaç dışında kullanımı yönünde artan şikayetler karşısında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) harekete geçti, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.
KVKK'dan yapılan açıklamada, güvenlik kameralarının belirlenen amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde "çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama" gibi amaçlarla kullanımının, bireylerin özel hayatının gizliliği hakkına müdahale teşkil edebileceği ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olabileceği kaydedildi.
DİNLENME ALANINA KONULAMAZ
Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.
Apartman/ site gibi toplu yapılarda kurulan güvenlik kamerası sistemi kullanımı hakkında da açıklama yapan KVKK, ortak alanların titizlikle belirlenmesi, yerleştirilen kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada, şu uyarılar yapıldı:
SES KAYDI OLMAMALI
"Güvenlik kamerası sistemleri ile yalnızca kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına dikkat edilmeli. Yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden özellikler barındırmaması gerekir."
UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM
KVKK, mevzuata aykırı kamera kullanımı durumlarında idari yaptırımların söz konusu olabileceğini aktararak, şunları kaydetti: "Veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımla karşılaşılabilecektir."
Hangi yasaklar var?
*Apartmanda daire kapısını gösterecek şekilde kamera yerleştirilemeyecek.
*Kişisel veriler hukuka aykırı şekilde saklanamayacak.
*Kurallara uymayana idari para cezası verilecek.
*Görüntülere sadece yetkili kişiler ulaşabilecek.
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