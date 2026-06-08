İmamoğlu’nun vekillerle görüştürülmediği iddiası asılsız çıktı: Savcılık soruşturma başlattı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- Başsavcılık, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanığı İmamoğlu'nun ziyaret hakkının mevzuat çerçevesinde kullandırıldığını belirtti.
- Asılsız iddiaları yayan sosyal medya hesapları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönünde dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
ASILSIZ İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu yanıltmaya dönük bu paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.
BAŞSAVCILIKTAN NET YALANLAMA
Başsavcılık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı vurgulandı.
Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu paylaşım içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, asılsız iddiaları yayan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.