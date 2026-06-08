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İmamoğlu’nun vekillerle görüştürülmediği iddiası asılsız çıktı: Savcılık soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İmamoğlu’nun vekillerle görüştürülmediği iddiası asılsız çıktı: Savcılık soruşturma başlattı
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  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Başsavcılık, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanığı İmamoğlu'nun ziyaret hakkının mevzuat çerçevesinde kullandırıldığını belirtti.
  • Asılsız iddiaları yayan sosyal medya hesapları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönünde dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan hesaplar hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada İmamoğlu provokasyonu Asılsız “vekil görüşü” iddiasına soruşturma (Fotoğraflar Savcılık X paylaşımından ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Sosyal medyada İmamoğlu provokasyonu Asılsız “vekil görüşü” iddiasına soruşturma (Fotoğraflar Savcılık X paylaşımından ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ASILSIZ İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu yanıltmaya dönük bu paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun vekillerle görüştürülmediği iddiası asılsız çıktı: Savcılık soruşturma başlattı-3

BAŞSAVCILIKTAN NET YALANLAMA

Başsavcılık açıklamasında, ceza infaz kurumlarında kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu paylaşım içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İmamoğlu’nun vekillerle görüştürülmediği iddiası asılsız çıktı: Savcılık soruşturma başlattı-4

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, asılsız iddiaları yayan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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