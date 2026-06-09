Kadına El Kalkamaz kampanyası kapsamında 2022-2026 yılları arasında 42 milyon 763 bin 516 erkeğe bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1175 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele biriminde 20 binden fazla kolluk personeli görev yapıyor.

1 Ocak 2020'den bu yana uygulanan elektronik kelepçe sistemiyle 1 Haziran 2026 itibarıyla 1596 vaka aktif olarak takip ediliyor ve bugüne kadar toplam 10 bin 808 vaka izlendi.

KADES uygulaması 24 Mart 2018'den bu yana 9 milyon 713 bin 686 kişi tarafından indirildi ve uygulama üzerinden 2 milyon 117 bin 98 ihbar alındı.

Kadına yönelik şiddete "sıfır tolerans" anlayışıyla koruyucu, önleyici ve caydırıcı tüm mekanizmaları daha da güçlü işletmenin, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Çiftçi, bu doğrultuda atılacak adımların, Türkiye'nin selametine katkı sunacağına inandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Hakimevi'nde, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da yer aldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. Toplantısı'nda konuştu.

Mustafa Çiftçi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

DEVLET SORUMLULUĞUYLA YAKLAŞIYORUZ

Kadının, ailenin mayası, merhametin dili, neslin emanetçisi ve toplum hayatının vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getiren Çiftçi, "Kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetini zedeleyen, aile yapısını sarsan, toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlaldir. Biz bu meseleye hukukla, vicdanla, merhametle ve devlet sorumluluğuyla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

"KADINA HÜRMET İNSANLIĞA HÜRMETTİR"

Bakan Çiftçi, Hazreti Muhammed'in kadınlara dair tavsiyelerinin kendileri için daima yol gösterici olduğuna işaret ederek, "Kadına hürmet, insanlığa hürmettir. Aileye sahip çıkmak, milletin geleceğine sahip çıkmaktır. Devlet olarak bu anlayışı hem hukuk düzenimizde hem de sahadaki uygulamalarımızda güçlendirmek temel vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.