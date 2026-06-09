27 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 1 yıllık işlem hacmi 8 milyar TL

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde www.odeonbet.com sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MASAK verilerine göre şebekenin 84 banka hesabı üzerinden 1 yılda 8 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonda 84 şüpheliden 72'si gözaltına alınırken 4'ünün cezaevinde olduğu, 8'inin firari olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 23'ü İstanbul, 6'sı Antalya, 5'er kişi Batman ve Hakkari'de bulunuyor.

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir yasa dışı bahis soruşturmasında, 27 ilde eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi. "www.odeonbet.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespitiyle başlayan soruşturmada, çetenin milyarlarca liralık para trafiği de deşifre edildi.

MASAK TAKİP ETTİ: 1 YILDA 8 MİLYAR TL'LİK HACİM

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/4856 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçuna yönelik geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Şüphelilerin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinden yararlanılarak hesap hareketleri mercek altına alındı. Para transferine aracılık ettiği değerlendirilen IBAN adreslerine bağlı 84 banka hesabı incelendiğinde, şebekenin sadece 1 yıllık işlem hacminin 8 Milyar TL (8.000.000.000 TL) olduğu ortaya çıkarıldı.