27 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 1 yıllık işlem hacmi 8 milyar TL
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi www.odeonbet.com’a yönelik yürütülen soruşturmada, MASAK tarafından incelenen hesapların sadece 1 yıllık işlem hacminin 8 Milyar TL olduğu deşifre edildi. İstanbul merkezli 27 farklı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 72’si kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Hızlı Özet Göster
- Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde www.odeonbet.com sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- MASAK verilerine göre şebekenin 84 banka hesabı üzerinden 1 yılda 8 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.
- Operasyonda 84 şüpheliden 72'si gözaltına alınırken 4'ünün cezaevinde olduğu, 8'inin firari olduğu belirlendi.
- Gözaltına alınan şüphelilerin 23'ü İstanbul, 6'sı Antalya, 5'er kişi Batman ve Hakkari'de bulunuyor.
- Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir yasa dışı bahis soruşturmasında, 27 ilde eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi. "www.odeonbet.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespitiyle başlayan soruşturmada, çetenin milyarlarca liralık para trafiği de deşifre edildi.
MASAK TAKİP ETTİ: 1 YILDA 8 MİLYAR TL'LİK HACİM
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/4856 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçuna yönelik geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Şüphelilerin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinden yararlanılarak hesap hareketleri mercek altına alındı. Para transferine aracılık ettiği değerlendirilen IBAN adreslerine bağlı 84 banka hesabı incelendiğinde, şebekenin sadece 1 yıllık işlem hacminin 8 Milyar TL (8.000.000.000 TL) olduğu ortaya çıkarıldı.
27 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 72 GÖZALTI
Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından, Türkiye genelinde 27 farklı ilde yasa dışı bahis şebekesine mensup 84 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin illere göre dağılımı şu şekilde netleşti:
- İstanbul: 23
- Antalya: 6
- Batman ve Hakkari: 5'er
- Diyarbakır, Osmaniye ve Şanlıurfa: 4'er
- İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van: 3'er
- Mardin, Mersin ve Aydın: 2'şer
- Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt: 1'er
Bugün belirlenen ikamet adreslerine yönelik eş zamanlı arama ve yakalama faaliyeti icra edildi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde hedefteki 84 şüpheliden 72'si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde, aranan şüphelilerden 4'ünün cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Firari durumda olan kalan 8 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.