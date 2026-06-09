Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında değişim yapıldı ve yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmanın ilk somut adımı olarak il başkanları düzeyinde bayrak değişimleri gerçekleştiriliyor. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından, yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı.

BEŞ AŞAMALI MODEL: İllerin yeni başkanlarını belirlemede temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı model izleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

ERDOĞAN SON KARARI VERECEK: Bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülakata girecek. Nihai kararı ise Başkan Erdoğan verecek. Kulislerde, bu ay Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor. Öte yandan AK Parti'de gözler yeniden büyük kongre takvimine çevrildi. Parti, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongre ile yeni yönetimini belirlerken, Şubat 2027 itibarıyla kongrenin üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Parti kulislerinde konuşulan senaryoya göre, 2028 bahar aylarında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim süreci başlamadan önce kongre gerçekleştirilebilir.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel