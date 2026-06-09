Ak Parti il başkanlıklarında bayrak değişimi süreci başladı
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı yenilenme çalışmasında vites yükseltti. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'in ardından yeni il başkanlarını belirlemek için temayülden STK görüşmelerine uzanan "5 aşamalı model" devreye alındı. Başkan Erdoğan'ın mülakatlar sonrası nihai kararı vereceği süreç hızla ilerlerken, kulislerde 2028 seçimleri öncesi gerçekleştirilecek büyük kongre takvimi de netleşmeye başladı.
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- AK Parti Teşkilat Başkanlığı, partinin dinamizmini artırmak amacıyla il başkanları düzeyinde bayrak değişimleri gerçekleştiriyor.
- Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında değişim yapıldı ve yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.
- İl başkanı belirleme sürecinde temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevreleri değerlendirmesi ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı model uygulanıyor.
- Her ilden üçer aday mülakata girecek ve nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
- AK Parti'de 2028 bahar aylarındaki seçim süreci öncesinde yeni bir büyük kongre yapılabileceği konuşuluyor.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, teşkilatın genel durumunu gözden geçirerek yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artırmak amacıyla başlattığı kapsamlı çalışma doğrultusunda ilerliyor.
Bu çalışmanın ilk somut adımı olarak il başkanları düzeyinde bayrak değişimleri gerçekleştiriliyor. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarındaki değişimlerin ardından, yeni yönetimlerin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı.
BEŞ AŞAMALI MODEL: İllerin yeni başkanlarını belirlemede temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerini yakın merceğe alma ve genel merkez istişaresi olmak üzere 5 aşamalı model izleniyor.
ERDOĞAN SON KARARI VERECEK: Bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülakata girecek. Nihai kararı ise Başkan Erdoğan verecek. Kulislerde, bu ay Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor. Öte yandan AK Parti'de gözler yeniden büyük kongre takvimine çevrildi. Parti, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongre ile yeni yönetimini belirlerken, Şubat 2027 itibarıyla kongrenin üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Parti kulislerinde konuşulan senaryoya göre, 2028 bahar aylarında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim süreci başlamadan önce kongre gerçekleştirilebilir.