CANLI YAYIN
Geri

CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı

CHP'deki "grup" kavgasında kan gövdeyi götürdü. Meclis'in Dikmen kapısında partililer birbirine girdi. "Hain Kemal" ve "FETÖ'cü Özgür" sloganları havada uçuştu. Meclis önünde yumruklar konuşurken Meclis salonunda Veli Ağbaba'nın elektronik sigara içip etrafına gülücükler saçtığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaşanan olaylar sonrası ivedi bir şekilde disiplin süreçlerini başlatması, Özgür Özel ve Ağbaba gibi isimleri disipline sevk etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in grup toplantısı için aynı salonu işaret etmesi sonrası gerginlik yaşandı.
  • Meclis kapısı önünde CHP'liler arasında çıkan kavgada 'Hain Kemal' ve 'FETÖ'cü Özgür' sloganları atıldı.
  • TBMM Başkanlığı, yaşanan olaylar nedeniyle CHP Grubuna ziyaretçi yasağı getirdi.
  • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, karışıklık sırasında elektronik sigara içerek dikkat çekti.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olaylara karışan isimler hakkında disiplin süreci başlatması bekleniyor.

CHP'de "mutlak butlan" sonrası "kürsü" savaşı iyice şiddetlendi.

CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı-1 CHP'liler sloganlar sonrası birbirine girdi


Grup toplantısı için hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis Grup salonunu işaret etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Özel'in destekçileri salonu doldururken; Meclis kapısı önünde kavga çıktı.

CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı-2


"Hain Kemal" sloganı atan CHP'lilerle "FETÖ'cü Özgür" diyen CHP'liler birbirine girdi.

Hengame büyüyünce TBMM Başkanlığı, CHP Grubuna ziyaretçi yasağı getirdi.

CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı-3



PARTİLİLER BİRBİRİNİ YERKEN O SİGARA ÇEKTİ

TBMM kapısındaki karışıklık esnasında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın grup salonunda elektronik sigara içip etrafına gülücükler saçtığı görüldü.

Elindeki sigara ile salondakilerle sohbet eden Ağbaba'nın keyfi yerindeydi. Veli Ağbaba'nın elinde sigara ile görüntülerini servis eden yine CHP'ye yakın medya kuruluşları oldu.

Kemal Kılıçdaroğlundan Grup hamlesi: Genel Merkezde yapacağız | Kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!Kemal Kılıçdaroğlundan Grup hamlesi: Genel Merkezde yapacağız | Kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!




Öte yandan Meclis'teki grup toplantısına katılmama kararı alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ivedi bir şekilde disiplin hamlesi başlatması bekleniyor.


KILIÇDAROĞLU'NDAN DİSİPLİN HAMLESİ

"Biz bu oyunu bozarız" mesajı veren Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de MYK'yı toplayacak. CHP'li Barış Yarkadaş konuya ilişkin "Partinin yetkili kurullarının, bugün parti disiplinine aykırı davranan kişiler hakkında işlem yapmasını gündeme alması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın aralarında bulunduğu bir dizi isim hakkında disiplin süreçlerinin işletilmesi bekleniyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Bakan Çiftçi: Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans | 7 yılda KADES uygulamasından 2 milyon ihbar alındı
SONRAKİ HABER

Bakan Çiftçi'den kadına şiddete karşı net mesaj

 Yasa dışı bahis bataklığı kurutuluyor: 18 şehirde eş zamanlı baskın | 98 zanlıya gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABER

Yasa dışı bahis bataklığı kurutuluyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler