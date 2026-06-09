CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in grup toplantısı için aynı salonu işaret etmesi sonrası gerginlik yaşandı.

Grup toplantısı için hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis Grup salonunu işaret etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Özel'in destekçileri salonu doldururken; Meclis kapısı önünde kavga çıktı.









PARTİLİLER BİRBİRİNİ YERKEN O SİGARA ÇEKTİ



TBMM kapısındaki karışıklık esnasında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın grup salonunda elektronik sigara içip etrafına gülücükler saçtığı görüldü.



Elindeki sigara ile salondakilerle sohbet eden Ağbaba'nın keyfi yerindeydi. Veli Ağbaba'nın elinde sigara ile görüntülerini servis eden yine CHP'ye yakın medya kuruluşları oldu.