CHP'liler Meclis önünde birbirini yumruklarken Veli Ağbaba sigara keyfi yaptı
CHP'deki "grup" kavgasında kan gövdeyi götürdü. Meclis'in Dikmen kapısında partililer birbirine girdi. "Hain Kemal" ve "FETÖ'cü Özgür" sloganları havada uçuştu. Meclis önünde yumruklar konuşurken Meclis salonunda Veli Ağbaba'nın elektronik sigara içip etrafına gülücükler saçtığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaşanan olaylar sonrası ivedi bir şekilde disiplin süreçlerini başlatması, Özgür Özel ve Ağbaba gibi isimleri disipline sevk etmesi bekleniyor.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in grup toplantısı için aynı salonu işaret etmesi sonrası gerginlik yaşandı.
- Meclis kapısı önünde CHP'liler arasında çıkan kavgada 'Hain Kemal' ve 'FETÖ'cü Özgür' sloganları atıldı.
- TBMM Başkanlığı, yaşanan olaylar nedeniyle CHP Grubuna ziyaretçi yasağı getirdi.
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, karışıklık sırasında elektronik sigara içerek dikkat çekti.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olaylara karışan isimler hakkında disiplin süreci başlatması bekleniyor.
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Grup toplantısı için hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis Grup salonunu işaret etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Özel'in destekçileri salonu doldururken; Meclis kapısı önünde kavga çıktı.
"Hain Kemal" sloganı atan CHP'lilerle "FETÖ'cü Özgür" diyen CHP'liler birbirine girdi.
Hengame büyüyünce TBMM Başkanlığı, CHP Grubuna ziyaretçi yasağı getirdi.
PARTİLİLER BİRBİRİNİ YERKEN O SİGARA ÇEKTİ
TBMM kapısındaki karışıklık esnasında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın grup salonunda elektronik sigara içip etrafına gülücükler saçtığı görüldü.
Elindeki sigara ile salondakilerle sohbet eden Ağbaba'nın keyfi yerindeydi. Veli Ağbaba'nın elinde sigara ile görüntülerini servis eden yine CHP'ye yakın medya kuruluşları oldu.
Öte yandan Meclis'teki grup toplantısına katılmama kararı alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ivedi bir şekilde disiplin hamlesi başlatması bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DİSİPLİN HAMLESİ
"Biz bu oyunu bozarız" mesajı veren Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de MYK'yı toplayacak. CHP'li Barış Yarkadaş konuya ilişkin "Partinin yetkili kurullarının, bugün parti disiplinine aykırı davranan kişiler hakkında işlem yapmasını gündeme alması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın aralarında bulunduğu bir dizi isim hakkında disiplin süreçlerinin işletilmesi bekleniyor.
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