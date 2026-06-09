Yasa dışı bahis bataklığı kurutuluyor: 18 şehirde eş zamanlı baskın | 98 zanlıya gözaltı kararı

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Toplumun kanayan yarası haline gelen, haksız kazançla karanlık ağlar ören yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmıyor. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen geniş çaplı baskınlarla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne ağır darbe indirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin eden 98 zanlı tespit edildi. Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis oynatma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından gözaltı kararı verildi.