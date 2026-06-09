Yasa dışı bahis bataklığı kurutuluyor: 18 şehirde eş zamanlı baskın | 98 zanlıya gözaltı kararı
Yasa dışı bahis bataklığını kurutmak amacıyla harekete geçen güvenlik güçleri, Ankara merkezli 18 ilde düğmeye bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatan 98 şüpheli tespit edildi. Adana’dan İstanbul’a, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar uzanan geniş çaplı operasyonlarda 61 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Kalan 37 şüphelinin yakalanması için çember daralırken, ele geçirilen dijital materyaller suç ağını tamamen deşifre edecek.
Hızlı Özet Göster
- Ankara merkezli 18 ilde yasa dışı bahis çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 98 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.
- Operasyonda 61 şüpheli yakalanırken, 37 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
- Operasyonun amacı yasa dışı bahis ağlarını tamamen çökertmek olarak açıklandı.
Toplumun kanayan yarası haline gelen, haksız kazançla karanlık ağlar ören yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmıyor. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen geniş çaplı baskınlarla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne ağır darbe indirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin eden 98 zanlı tespit edildi. Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis oynatma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından gözaltı kararı verildi.
18 İLDE BASKIN
Kararın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yasa dışı bahis bataklığını kurutmak amacıyla Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
61 GÖZALTI
Gerçekleştirilen baskınlarda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suç ağının boyutlarını ortaya çıkaracak bu materyaller emniyet güçlerince incelemeye alındı.
FİRARİLER İÇİN SIKI TAKİP
Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 37 zanlının yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.
Yasa dışı bahis üzerinden toplumu zehirleyen bu yapıların tamamen çökertilmesi hedefleniyor.