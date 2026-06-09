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Başkan Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmet ve minnetle andı. Erdoğan, paylaştığı mesajda, “Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
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  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında andı.
  • Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit öğretmenin aziz hatırasının unutulmayacağını belirtti.
  • Başkan Erdoğan mesajında Aybüke Yalçın'ı rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle andı.

Başkan Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı-2

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın aziz hatırasının unutulmayacağını vurguladı.

Erdoğan mesajında, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

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