Başkan Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Başkan Erdoğan mesajında Aybüke Yalçın'ı rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın aziz hatırasının unutulmayacağını vurguladı.

Erdoğan mesajında, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel