TDT'den yapay zeka ve eğitim için ortak yol haritası: 21 maddelik bildiri imzalandı
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı, Kazakistan’ın Türkistan kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim alanındaki ortak projeler, öğrenci ve öğretmen değişim programları, yapay zeka, dijital dönüşüm ve Türk dünyasında ortak eğitim vizyonu ele alınırken, 21 maddelik sonuç bildirisi imzalandı.
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- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı.
- Toplantı sonunda Türk devletleri arasında eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi, dijital öğrenme ve mesleki eğitim alanındaki ortak çalışmaları içeren 21 maddelik sonuç bildirisi imzalandı.
- Tekin, Türkiye'de yaklaşık 150 bin öğrencinin ortak tarih, coğrafya ve edebiyat derslerini seçmeli olarak aldığını belirtti.
- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim programlarında 'Orta Asya' kavramı yerine 'Türkistan' ifadesinin kullanılmaya başlandığı açıklandı.
- Bir sonraki Eğitim Bakanları Toplantısı'nın 2027 yılında Kırgızistan'da yapılması kararlaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Türk devletleri arasındaki eğitim iş birlikleri değerlendirilirken, ortak projeler ve gelecek döneme ilişkin yol haritası masaya yatırıldı.
Konuşmasında Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türk Yüzyılı" vizyonuna değinen Tekin, bu hedefin hayata geçirilmesinde eğitimin kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Eğitim camiasının sürecin en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, Türk dünyasının ortak medeniyet mirasına dikkat çekti.
Tekin, Türk devletleri arasında uzun yıllardır gündemde olan ortak tarih, coğrafya ve edebiyat kitapları çalışmalarının önemli bir aşamaya ulaştığını belirterek, Türkiye'de yaklaşık 150 bin öğrencinin bu dersleri seçmeli olarak aldığını söyledi.
YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU
Bakan Tekin, yapay zeka alanında Türk devletleri arasında ortak adımlar atılmasının önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında teknoloji ve yapay zekaya yönelik yaklaşımlarının uluslararası platformlarda takdir gördüğünü belirten Tekin, dijital dönüşüm çalışmalarının Türk devletleriyle paylaşılmasından memnuniyet duyacaklarını kaydetti.
"ORTA ASYA YERİNE TÜRKİSTAN"
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yapılan değişikliklere değinen Tekin, eğitim programlarında Türk devletlerine ilişkin tarihi ve güncel içeriklere daha fazla yer verildiğini söyledi.
Müfredatta yapılan revizyonlardan birinin de kavramsal değişiklik olduğunu belirten Tekin, "Programlarımızda, müfredatlarımızda 'Orta Asya' kavramını çıkardık, onun yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık." dedi.
Tekin ayrıca Türk dünyasındaki ülkelerin tarihi ve kültürel mirasını öğrencilere tanıtmak amacıyla "Türkistan Gezi Rehberi" hazırlanması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
İSTANBUL'DAKİ ZİRVEYE DAVET
Bakan Tekin, 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da "Yapay Zeka ile Eğitimin Geleceği: Barış, İnsanlık ve Ortak Yarınlar" temasıyla düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılımcıları davet etti.
21 MADDELİK SONUÇ BİLDİRİSİ İMZALANDI
Toplantı sonunda eğitim alanındaki ortak çalışmaların yol haritasını içeren 21 maddelik sonuç bildirisi imzalandı.
Bildiride; Türk devletleri arasında eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi, dijital öğrenme olanaklarının geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim alanındaki ortak çalışmaların artırılması, öğrenci ve öğretmen değişim programlarının sürdürülmesi, kardeş okul uygulamalarının yaygınlaştırılması ve "Türk Devletleri Eğitim Bilgi Ağı"nın kurulması gibi başlıklar yer aldı.
Ayrıca Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın oluşturulması, TURKUNIB'in kurumsal yapısının güçlendirilmesi, Orhun Değişim Programı'nın sürdürülebilir finansmanla desteklenmesi ve Türk dillerinde dijital eğitim kaynaklarının geliştirilmesi yönünde kararlar alındı.
Bildiride, eğitim alanındaki iş birliklerinin TDT Vizyon 2040 hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulanırken, bir sonraki Eğitim Bakanları Toplantısı'na 2027 yılında Kırgızistan'ın ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.
Toplantı, sonuç bildirisinin imzalanması ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı.