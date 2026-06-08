Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonunda Türk devletleri arasında eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi, dijital öğrenme ve mesleki eğitim alanındaki ortak çalışmaları içeren 21 maddelik sonuç bildirisi imzalandı.

Tekin, Türkiye'de yaklaşık 150 bin öğrencinin ortak tarih, coğrafya ve edebiyat derslerini seçmeli olarak aldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim programlarında 'Orta Asya' kavramı yerine 'Türkistan' ifadesinin kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Bir sonraki Eğitim Bakanları Toplantısı'nın 2027 yılında Kırgızistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Türk devletleri arasındaki eğitim iş birlikleri değerlendirilirken, ortak projeler ve gelecek döneme ilişkin yol haritası masaya yatırıldı. Konuşmasında Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türk Yüzyılı" vizyonuna değinen Tekin, bu hedefin hayata geçirilmesinde eğitimin kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Eğitim camiasının sürecin en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, Türk dünyasının ortak medeniyet mirasına dikkat çekti. Tekin, Türk devletleri arasında uzun yıllardır gündemde olan ortak tarih, coğrafya ve edebiyat kitapları çalışmalarının önemli bir aşamaya ulaştığını belirterek, Türkiye'de yaklaşık 150 bin öğrencinin bu dersleri seçmeli olarak aldığını söyledi.

TDT 9. Eğitim Bakanları Toplantısı Kazakistan'da düzenlendi. (Fotoğraflar AA'ya aittir) YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU Bakan Tekin, yapay zeka alanında Türk devletleri arasında ortak adımlar atılmasının önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında teknoloji ve yapay zekaya yönelik yaklaşımlarının uluslararası platformlarda takdir gördüğünü belirten Tekin, dijital dönüşüm çalışmalarının Türk devletleriyle paylaşılmasından memnuniyet duyacaklarını kaydetti.