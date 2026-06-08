Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 ismin uyuşturucu testi pozitif
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Raporda, bazı isimlerin saç örneklerinde kokain ve metabolitleri, bir ismin idrar örneğinde THC metaboliti, bir ismin saç örneğinde ise fentanil ve petidin tespit edildiği belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan örneklere ilişkin raporlar dosyaya girdi.
Edinilen bilgilere göre, Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal'den alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nde incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu isimlerin örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulgularına rastlandığı belirtildi.
ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mayıs 2026 tarihli yazısı üzerine hazırlanan raporlarda, şahıslardan alınan örneklerde "uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı madde aranması" talep edildiği kaydedildi.
Rapora göre, numuneler Adli Tıp Kurumu'na ulaştıktan sonra kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde ayrı ayrı inceleme yapıldı.
TARIK TUNCA BAKIR'IN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp raporlarına göre, Tarık Tunca Bakır'ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Bakır'ın saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi.
AYCAN YAĞCI'NIN İDRARINDA THC, SAÇINDA KOKAİN BULUNDU
Aycan Yağcı'nın kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadı. İdrar örneğinde esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu. Raporda ayrıca saç örneğinde ilaç etken maddelerinden fluoksetin tespit edildiği belirtildi.
EDA DORA'NIN KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN BULGUSU
Eda Dora'nın kan örneğinde kokain metaboliti benzoilekgonin tespit edildi. Dora'nın idrar ve saç örneklerinde de kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu.
ASLIHAN TURANLI'NIN İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN METABOLİTİ
Aslıhan Turanlı'nın kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. İdrar örneğinde kokain metaboliti benzoilekgonin, saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi. Raporda ayrıca fluoksetin bulgusuna yer verildi.
FATİH KARACA'NIN İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN BULGUSU
Fatih Karaca'nın kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadı. İdrar örneğinde kokain metaboliti benzoilekgonin, saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi. Raporda setirizin bulgusuna da yer verildi.
VOLKAN BAHÇEKAPILI'NIN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Volkan Bahçekapılı'nın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Bahçekapılı'nın saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu. Raporda ayrıca sitalopram/essitalopram ve mirtazapin tespit edildiği belirtildi.
YASEMİN İKBAL'İN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN BULUNDU
Yasemin İkbal'in kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadı. İkbal'in saç örneğinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi. Raporda setirizin bulgusuna da yer verildi.
YAĞMUR ÜNAL'IN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Yağmur Ünal'ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Ünal'ın saç örneğinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu. Raporda ayrıca setirizin ve tramadol tespit edildiği kaydedildi.
EREN KESİMER'İN SAÇ ÖRNEĞİNDE FENTANİL, PETİDİN VE KOKAİN BULUNDU
Eren Kesimer'in kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu, uyarıcı madde ya da ilaç etken maddesi bulunmadı. Kesimer'in saç örneğinde ise fentanil, petidin, kokain ve kokain metabolitleri metilekgonin ile benzoilekgonin tespit edildi. Raporda ayrıca tramadol bulgusuna yer verildi.
SEMİHA BEZEK'İN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN BULUNDU
Semiha Bezek'in kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu, uyarıcı madde ya da ilaç etken maddesine rastlanmadı. Bezek'in saç örneğinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu. Raporda ayrıca hidroksizin tespit edildiği belirtildi.
10 KİŞİNİN SAÇ ÖRNEĞİNDE BULGU
Adli Tıp raporlarında yer alan bulgulara göre, soruşturma kapsamında örnekleri alınan 10 kişinin saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulgusu tespit edildi. İsimlerden Aycan Yağcı'nın idrar örneğinde THC metaboliti, Eda Dora'nın ise kan, idrar ve saç örneklerinde kokain bulgusuna rastlandı.
Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, dosya kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.