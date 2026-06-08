Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 ismin uyuşturucu testi pozitif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Raporda, bazı isimlerin saç örneklerinde kokain ve metabolitleri, bir ismin idrar örneğinde THC metaboliti, bir ismin saç örneğinde ise fentanil ve petidin tespit edildiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan örneklere ilişkin raporlar dosyaya girdi.

Edinilen bilgilere göre, Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal'den alınan kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nde incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu isimlerin örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulgularına rastlandığı belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mayıs 2026 tarihli yazısı üzerine hazırlanan raporlarda, şahıslardan alınan örneklerde "uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı madde aranması" talep edildiği kaydedildi.

Rapora göre, numuneler Adli Tıp Kurumu'na ulaştıktan sonra kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde ayrı ayrı inceleme yapıldı.

TARIK TUNCA BAKIR'IN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporlarına göre, Tarık Tunca Bakır'ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Bakır'ın saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi.