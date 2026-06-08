THY’den yeni hedef: Avustralya ve Güney Amerika’ya direkt uçuş

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yaklaşık 420 uçaklık sipariş sürecinin devam ettiğini ve şirketin 2033 stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

THY, 2027 sonundan itibaren 17 saate kadar kesintisiz uçuş yapabilecek özel konfigürasyonlu Airbus A350-1000 uçaklarıyla Sidney, Melbourne, Buenos Aires, Santiago ve Lima'ya doğrudan sefer başlatacak.

Körfez krizinde rakip hava yollarının operasyonlarını kısıtlamasıyla THY, Güney Asya, Uzak Doğu, Maldivler, Seyşeller ve Amerika hatlarında ilk kez önemli sayıda yeni yolcu kazandı.

Şeker, 2026 yılında maliyet baskıları nedeniyle planlanan yüzde 7-8'lik kapasite artışının gerçekleşmesinin zor göründüğünü ve büyümenin yüzde 1-2 seviyesinde kalabileceğini söyledi.

THY, Turkish Holidays, sadakat programları, ödeme sistemleri ve kargo alanındaki iştiraklere yatırımlarını artıracak.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, şirketin büyüme planlarında önemli bir değişiklik olmadığını belirterek yaklaşık 420 uçaklık sipariş sürecinin devam ettiğini söyledi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde konuşan Şeker, THY'nin 2033 stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Şeker, Airbus ve Boeing siparişleriyle birlikte filonun büyümesini sürdüreceğini belirterek, İstanbul'un küresel bir aktarma merkezi olmasının THY'ye önemli avantaj sağladığını vurguladı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) KATMA DEĞERLİ ALANLARA YATIRIM ARTACAK Şeker, havacılık sektöründeki yoğun rekabet nedeniyle sadece yolcu sayısını artırmaya dayalı büyümenin yeterli olmadığını belirterek, şirketin yüksek katma değerli alanlara daha fazla yatırım yapacağını söyledi. Bu kapsamda Turkish Holidays, sadakat programları, ödeme sistemleri ve kargo alanındaki iştiraklerin öne çıkacağını kaydeden Şeker, Air Europa ile iş birliği çalışmalarının da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.