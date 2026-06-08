THY’den yeni hedef: Avustralya ve Güney Amerika’ya direkt uçuş
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yaklaşık 420 uçaklık sipariş planının sürdüğünü belirterek, 2027’den itibaren filoya katılacak ultra uzun menzilli uçaklarla Avustralya ve Güney Amerika’daki bazı noktalara aktarmasız uçuşların başlayacağını açıkladı.
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- THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yaklaşık 420 uçaklık sipariş sürecinin devam ettiğini ve şirketin 2033 stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
- THY, 2027 sonundan itibaren 17 saate kadar kesintisiz uçuş yapabilecek özel konfigürasyonlu Airbus A350-1000 uçaklarıyla Sidney, Melbourne, Buenos Aires, Santiago ve Lima'ya doğrudan sefer başlatacak.
- Körfez krizinde rakip hava yollarının operasyonlarını kısıtlamasıyla THY, Güney Asya, Uzak Doğu, Maldivler, Seyşeller ve Amerika hatlarında ilk kez önemli sayıda yeni yolcu kazandı.
- Şeker, 2026 yılında maliyet baskıları nedeniyle planlanan yüzde 7-8'lik kapasite artışının gerçekleşmesinin zor göründüğünü ve büyümenin yüzde 1-2 seviyesinde kalabileceğini söyledi.
- THY, Turkish Holidays, sadakat programları, ödeme sistemleri ve kargo alanındaki iştiraklere yatırımlarını artıracak.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, şirketin büyüme planlarında önemli bir değişiklik olmadığını belirterek yaklaşık 420 uçaklık sipariş sürecinin devam ettiğini söyledi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde konuşan Şeker, THY'nin 2033 stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
Şeker, Airbus ve Boeing siparişleriyle birlikte filonun büyümesini sürdüreceğini belirterek, İstanbul'un küresel bir aktarma merkezi olmasının THY'ye önemli avantaj sağladığını vurguladı.
KATMA DEĞERLİ ALANLARA YATIRIM ARTACAK
Şeker, havacılık sektöründeki yoğun rekabet nedeniyle sadece yolcu sayısını artırmaya dayalı büyümenin yeterli olmadığını belirterek, şirketin yüksek katma değerli alanlara daha fazla yatırım yapacağını söyledi.
Bu kapsamda Turkish Holidays, sadakat programları, ödeme sistemleri ve kargo alanındaki iştiraklerin öne çıkacağını kaydeden Şeker, Air Europa ile iş birliği çalışmalarının da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
KÖRFEZ KRİZİNDE YENİ YOLCU KAZANIMI
Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler sırasında bazı rakip hava yollarının operasyonlarını kısıtlamasıyla THY'nin yeni yolcu segmentlerine ulaştığını belirten Şeker, Güney Asya, Uzak Doğu, Maldivler, Seyşeller ve Amerika hatlarında ilk kez THY ile seyahat eden önemli sayıda yolcu kazandıklarını söyledi.
Şeker, bu yolcuları kalıcı müşterilere dönüştürmenin şirketin hizmet kalitesine bağlı olduğunu dile getirdi.
YAKIT TEDARİKİNDE SORUN YOK
THY'nin yakıt tedariki konusunda herhangi bir risk öngörmediğini belirten Şeker, Türkiye'deki rafineri kapasitesinin ve alternatif tedarik imkanlarının şirkete önemli avantaj sağladığını ifade etti.
Yakıt fiyatlarındaki artıştan tüm sektör gibi etkilendiklerini kaydeden Şeker, buna rağmen Avrupa ortalamalarına yakın seviyelerde yakıt temin edebildiklerini söyledi.
ULTRA UZUN MENZİLLİ UÇAKLAR 2027'DE GELİYOR
Şeker, THY'nin büyümesinde en önemli adımlardan birinin ultra uzun menzilli uçak yatırımı olacağını belirterek, 2027 sonundan itibaren özel konfigürasyona sahip Airbus A350-1000 uçaklarının filoya katılacağını açıkladı.
17 saate kadar kesintisiz uçuş yapabilecek bu uçaklarla, bugün aktarmalı gerçekleştirilen bazı seferlerin doğrudan yapılabileceğini vurgulayan Şeker, şu şehirleri işaret etti:
- Sidney
- Melbourne
- Buenos Aires
- Santiago
- Lima
Şeker, "Airbus A350'nin özel tasarlanmış versiyonlarıyla İstanbul'u daha uzun menzilli destinasyonlara bağlama imkanımız olacak." dedi.
"BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
2026 yılının maliyet baskıları nedeniyle zorlu geçtiğini belirten Şeker, yıl başında planlanan yüzde 7-8'lik kapasite artışının gerçekleşmesinin zor göründüğünü, bu yıl büyümenin yüzde 1-2 seviyelerinde kalabileceğini söyledi.
Buna rağmen THY'nin geniş uçuş ağı sayesinde zorlukları yönetebildiğini ifade eden Şeker, yılı makul bir büyümeyle tamamlayarak şirketin büyüme yolculuğunu sürdüreceklerini belirtti.