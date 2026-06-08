Son 5 günde18 ilde siber suç operasyonu: 357 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik son 5 günde 18 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını, 194 kişinin tutuklandığını ve çok sayıda şirket ile varlığa el konulduğunu açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk istismarı suçlarının hedef alındığı bildirildi.
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- İçişleri Bakanlığı, 18 il merkezli siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 5 günde 357 şüpheli yakalandı, 194 kişi tutuklandı.
- Şüpheliler POS tefeciliği, yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, yasa dışı bahis ve müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma suçlarından işlem gördü.
- Operasyonlarda 4 milyar 606 milyon TL değerinde 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 benzin-gaz dolum şirketine kayyum atandı.
- Yaklaşık 100 banka hesabına bloke konuldu, 3 milyon TL nakit para, ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar yürütüldü.
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde yürütülen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 18 il merkezli operasyonlar düzenlendi.
357 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 194 KİŞİ TUTUKLANDI
Bakanlık açıklamasında, İstanbul, Bitlis, Sinop, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Nevşehir, Ankara, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Bilecik, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Muş merkezli operasyonlarda son 5 günde toplam 357 şüpheli yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü kaydedildi.
SUÇ AĞININ YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturmalarda şüphelilerin POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı", "hesap kiralama" ve "ürün satış dolandırıcılığı" yöntemleriyle vatandaşları hedef aldıkları tespit edildi.
Ayrıca mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntülerinin bulundurulduğu, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yürütüldüğü, para transferlerine aracılık edildiği ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 606 milyon TL değerinde 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı.
Ayrıca şüpheli para transferlerinin tespit edildiği yaklaşık 100 banka hesabına bloke konuldu. Çok sayıda ruhsatsız silah, 3 milyon TL nakit para, çeşitli uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
Bakanlık, siber suçlara yönelik operasyonların önümüzdeki dönemde de artırılarak sürdürüleceği mesajı verdi.
MUŞ MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde yürütülen geniş çaplı operasyonlara ilişkin Muş merkezli soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen dosyada, MASAK ve Muş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme yürüttü.
4,4 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan finansal analizlerde, 28 şahsın banka hesaplarında 2023-2024 yılları arasında yasa dışı bahis kaynaklı toplam 650 bin 416 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
Bu işlemlerde yaklaşık 2 milyar 235 milyon TL giriş, 2 milyar 239 milyon TL çıkış olduğu, toplam işlem hacminin ise 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 TL'ye ulaştığı tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Muş merkezli olarak Antalya, Yalova, Sakarya ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla çok sayıda adrese baskın yapıldı.
Operasyonlarda Muş il merkezinde 12, Bulanık'ta 7, Malazgirt'te 1, Antalya'da 2, Yalova'da 1, Sakarya'da 1 ve Ankara'da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, 1 tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.
664 HESABA EL KONULDU
Şüphelilere ait bankalarda bulunan 664 farklı hesap ile kripto varlık hesaplarına el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.
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