Son 5 günde18 ilde siber suç operasyonu: 357 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca şüpheli para transferlerinin tespit edildiği yaklaşık 100 banka hesabına bloke konuldu. Çok sayıda ruhsatsız silah, 3 milyon TL nakit para, çeşitli uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 606 milyon TL değerinde 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı.

Bakanlık, siber suçlara yönelik operasyonların önümüzdeki dönemde de artırılarak sürdürüleceği mesajı verdi.

MUŞ MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Siber suçlarla mücadele kapsamında 18 ilde yürütülen geniş çaplı operasyonlara ilişkin Muş merkezli soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen dosyada, MASAK ve Muş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme yürüttü.

4,4 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan finansal analizlerde, 28 şahsın banka hesaplarında 2023-2024 yılları arasında yasa dışı bahis kaynaklı toplam 650 bin 416 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu işlemlerde yaklaşık 2 milyar 235 milyon TL giriş, 2 milyar 239 milyon TL çıkış olduğu, toplam işlem hacminin ise 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 TL'ye ulaştığı tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Muş merkezli olarak Antalya, Yalova, Sakarya ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda Muş il merkezinde 12, Bulanık'ta 7, Malazgirt'te 1, Antalya'da 2, Yalova'da 1, Sakarya'da 1 ve Ankara'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, 1 tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

664 HESABA EL KONULDU

Şüphelilere ait bankalarda bulunan 664 farklı hesap ile kripto varlık hesaplarına el konulduğu, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel