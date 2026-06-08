Ferdi Zeyrek davasında 6 belediye çalışanı sanık oldu | Dosyalar birleşti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'li eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yunusemre Belediyesi'nden 6 kamu görevlisi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda havuz enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı tespit edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 10 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dava dosyası Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek ek bilirkişi raporu için 1 Temmuz'a ertelendi.

CHP'li eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılamada mahkeme önemli karar aldı. Olayda kusuru bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi çalışanı 6 kamu görevlisi hakkında açılan dava, hukuki ve fiili irtibat nedeniyle ana dava dosyasıyla birleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek ek bilirkişi raporunun beklendiği davanın duruşması 1 Temmuz'da yapılacak.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne neden olan havuz faciası davasında yeni gelişme yaşandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) KAMU GÖREVLİLERİ SANIK KÜRSÜSÜNE Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda meydana gelen elektrik arızası sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma genişledi. Mahkeme, Yunusemre Belediyesi'nde görevli İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan Akgöl, mühendis Ömer Taşci, inşaat mühendisi Eyüp Keklik, tekniker Murat Sönmez, inşaat teknikeri Asım Özdamar ve yapı belge görevlisi Hüseyin Eraslan hakkında açılan kamu davasını ana dosyayla birleştirdi. Kararda, 2025/352 esas sayılı dosya ile yeni dava arasında hukuki irtibat bulunduğu belirtildi. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanacak 6 kamu görevlisi, Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada sanık olarak yer alacak.