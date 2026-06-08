Ferdi Zeyrek davasında 6 belediye çalışanı sanık oldu | Dosyalar birleşti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, kusurlu olduğu öne sürülen kamu görevlilerinin dosyası ana davayla birleştirildi. Mahkeme, Yunusemre Belediyesi'nde görevli 6 çalışanın yargılandığı dosyayı hukuki irtibat nedeniyle ana dava dosyasına dahil etti. Davanın bir sonraki duruşması ek bilirkişi raporunun beklendiği 1 Temmuz'da görülecek.
Hızlı Özet Göster
- CHP'li eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
- Yunusemre Belediyesi'nden 6 kamu görevlisi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanacak.
- İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda havuz enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı tespit edildi.
- Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 10 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
- Dava dosyası Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek ek bilirkişi raporu için 1 Temmuz'a ertelendi.
CHP'li eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılamada mahkeme önemli karar aldı. Olayda kusuru bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi çalışanı 6 kamu görevlisi hakkında açılan dava, hukuki ve fiili irtibat nedeniyle ana dava dosyasıyla birleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelecek ek bilirkişi raporunun beklendiği davanın duruşması 1 Temmuz'da yapılacak.
KAMU GÖREVLİLERİ SANIK KÜRSÜSÜNE
Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda meydana gelen elektrik arızası sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma genişledi.
Mahkeme, Yunusemre Belediyesi'nde görevli İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan Akgöl, mühendis Ömer Taşci, inşaat mühendisi Eyüp Keklik, tekniker Murat Sönmez, inşaat teknikeri Asım Özdamar ve yapı belge görevlisi Hüseyin Eraslan hakkında açılan kamu davasını ana dosyayla birleştirdi.
Kararda, 2025/352 esas sayılı dosya ile yeni dava arasında hukuki irtibat bulunduğu belirtildi. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanacak 6 kamu görevlisi, Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada sanık olarak yer alacak.
BOBİNAJ FİRMASININ SAHİBİNE BİLE CEZA TALEBİ
Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturmada 19 kişi hakkında işlem yapıldı. Toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda kusurlu bulunan 10 kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.
Havuzun elektrik tesisatını yapan N.B., motoru tamir eden H.İ., site görevlisi A.S., havuz bakım görevlisi Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., denetçi mühendisler R.A., H.Ş., M.Ç. ve müteahhit M.G. hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
BİLİRKİŞİ "MONTAJ HATASI" DEDİ
Olayın ardından havuzun suyu boşaltılarak makine dairesi incelemeye alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin oluşturduğu 5 kişilik heyet 25 Eylül'de raporunu tamamladı. Raporda havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği bildirildi.
Havuz motorunu standartlara aykırı monte ettiği öne sürülen N.B. ile arızalanan motoru hatalı taktığı iddia edilen H.İ. asli kusurlu bulundu.
Soruşturma aşamasında tutuklanan Z.M., N.B. ve H.İ. isimli şüphelilerden Z.M. kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.
Diğer tutuklu sanıklar 5 Aralık'taki ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.
EK RAPOR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ
Davanın 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmasında sanıklar beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, havuzun elektrik tesisatı ve akım koruma sistemlerini aydınlatacak ek bilirkişi raporunun Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelmesi için süre verdi.
Tutuksuz yargılanan 10 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. 20 Mayıs'taki üçüncü duruşmada raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle yargılama 1 Temmuz'a ertelendi.