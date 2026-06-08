Ziraat Bankası'ndan veri sızıntısı iddialarına yalanlama... Başka bankanın sanal POS'u üzerinden denendi | Koruma mekanizmaları devrede
Sosyal medyada gündeme gelen kredi kartlarına yönelik işlem denemeleri iddiaları üzerine Ziraat Bankası harekete geçti. Bankanın X hesabından yapılan duyuruda, ulusal ve uluslararası standartlarda çalışan güvenlik sistemlerinin olası riskleri engellediği aktarıldı. Başka bankanın sanal POS'u üzerinden gerçekleştirilen denemelerin anında durdurulduğu, hiçbir müşterinin finansal varlığının zarar görmediği ve veri sızıntısı bulunmadığı kamuoyuyla paylaşıldı.
Hızlı Özet Göster
- Ziraat Bankası, sosyal medya platformlarında yayılan veri sızıntısı iddialarını kesin bir dille reddetti.
- Banka sistemlerinde herhangi bir güvenlik problemi veya veri sızıntısı tespit edilmediği açıklandı.
- Şüpheli işlem denemelerinin başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
- Müşterilerin hesaplarında veya kart işlemlerinde maddi kayıp yaşanmadığı ifade edildi.
- Banka, müşteri verilerinin güvenliğinin en yüksek önceliği olduğunu vurguladı.
Ziraat Bankası, sosyal medya platformlarında yayılan veri sızıntısı ve güvenlik ihlali iddialarına ilişkin resmi hesaplarından açıklama yaptı. Kredi kartlarına yönelik şüpheli işlem denemelerinin doğrulandığı açıklamada, güvenlik ihlali iddiaları kesin dille reddedildi.
VERİ SIZINTISI YOK
Banka sistemlerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda herhangi güvenlik probleminin saptanmadığını bildirilen Ziraat Bankası açıklamasında, "Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKA BANKANIN SANAL POS SİSTEMİ
Şüpheli işlemlerin kaynağına dair bilgi paylaşan banka yönetimi, sorunun farklı kurumun altyapısından kaynaklandığını aktararak, "Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir." diye konuştu.
ŞAHSİ VERİLER EN YÜKSEK ÖNCELİK
Müşteri hesaplarında maddi kayıp yaşanmadığının altı çizilen açıklamada, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:
"Müşterilerimizin finansal varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Güvenlik sistemlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta ve olası risklere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır."