Ziraat Bankası'ndan veri sızıntısı iddialarına yalanlama... Başka bankanın sanal POS'u üzerinden denendi | Koruma mekanizmaları devrede

Banka sistemlerinde herhangi bir güvenlik problemi veya veri sızıntısı tespit edilmediği açıklandı.

Banka sistemlerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda herhangi güvenlik probleminin saptanmadığını bildirilen Ziraat Bankası açıklamasında, " Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKA BANKANIN SANAL POS SİSTEMİ

Şüpheli işlemlerin kaynağına dair bilgi paylaşan banka yönetimi, sorunun farklı kurumun altyapısından kaynaklandığını aktararak, "Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir." diye konuştu.

Ziraat Bankası, sistemlerinde hiçbir güvenlik ihlali bulunmadığını duyurdu.