Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki kesintinin SGK tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edildiği kaydedildi.

SGK üzerinden yapılan ödemelerde banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti ya da komisyon alınmadığı belirtildi.

DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında belirterek, SGK üzerinden yapılan ödemelerde banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti ya da komisyon alınmadığını bildirdi.

KESİNTİ SGK TARAFINDAN YAPILMIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel