DMM "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) SGK ödemelerinde vatandaşlardan banka hizmet ücreti alındığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, SGK üzerinden banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan ödemelerde herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon alınmadığını bildirdi. Kredi kartıyla yapılan işlemlerdeki kesintilerin ise SGK tarafından değil, ilgili bankalar tarafından uygulandığı vurgulandı.
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- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alındığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- SGK üzerinden yapılan ödemelerde banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti ya da komisyon alınmadığı belirtildi.
- Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki kesintinin SGK tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edildiği kaydedildi.
- DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Sosyal medyada SGK ödemelerinde vatandaşlardan banka hizmet ücreti alındığı yönünde paylaşılan görüntüler tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.
DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında belirterek, SGK üzerinden yapılan ödemelerde banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti ya da komisyon alınmadığını bildirdi.
KESİNTİ SGK TARAFINDAN YAPILMIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
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