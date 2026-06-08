CHP Tekirdağ’da kriz devam ediyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay disipline sevk edildi
CHP'de kurultay süreci ve "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, Tekirdağ'da parti içi gerilim yeni bir boyut kazandı. CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik sert açıklamalarının ardından disipline sevk edildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Akay hakkında ihraç talebiyle disiplin süreci başlatılırken, dosya ilgili kurullara gönderildi. Akay daha önce Boduç'u hedef alan açıklamalarında il başkanını ağır sözlerle eleştirmiş ve parti çalışmalarından uzak kaldığını öne sürmüştü.
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- CHP Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik sert eleştirileri nedeniyle disipline sevk edildi.
- CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, Vahap Akay hakkında parti üyeliğinden ihraç talebiyle disiplin süreci başlattı.
- Vahap Akay bir programda Cenk Boduç'u 'özel kalemden bozma il başkanı' olarak nitelendirerek ağır eleştirilerde bulunmuştu.
- Akay, Boduç'un parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü.
- CHP'de kurultay süreci ve mutlak butlan tartışmalarıyla birlikte yaşanan iç çekişmeler Tekirdağ teşkilatında yeni boyut kazandı.
CHP'de kurultay süreci ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla birlikte yaşanan iç çekişmeler, Tekirdağ teşkilatında yeni bir boyut kazandı.
CHP'Lİ AKAY DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik sert eleştirilerinin ardından, Akay'ın disipline sevk edildiği öğrenildi.
PARTİ İÇİNDE KRİZ DERİNLEŞTİ
Edinilen bilgilere göre CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı.
Akay'ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği belirtildi.
"ÖZEL KALEMDEN BOZMA İL BAŞKANI"
Bir programda konuşan Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı. Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" sözleriyle başladığı eleştirilerinde, il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü.
NE OLMUŞTU
CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç ile TESKİ yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Boduç'un parti çalışmalarından uzak kaldığını öne süren Akay, il başkanını ağır sözlerle hedef alırken, TESKİ'nin Çerkezköy'deki yönetim anlayışını ve yapılan atamaları da eleştirdi. Açıklamalar, CHP içinde yaşanan görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.