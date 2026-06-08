Cenk Boduç

"ÖZEL KALEMDEN BOZMA İL BAŞKANI"

Bir programda konuşan Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı. Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" sözleriyle başladığı eleştirilerinde, il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü.

NE OLMUŞTU

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç ile TESKİ yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Boduç'un parti çalışmalarından uzak kaldığını öne süren Akay, il başkanını ağır sözlerle hedef alırken, TESKİ'nin Çerkezköy'deki yönetim anlayışını ve yapılan atamaları da eleştirdi. Açıklamalar, CHP içinde yaşanan görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.