Başkan Erdoğan’dan Mustafa Destici’ye tebrik mesajı

Erdoğan kurultayın ülke siyaseti ve BBP camiası için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurultayın ülke siyaseti ve BBP camiası için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel